На «Экспо-2020» в Дубае открылась мультимедийная экспозиция Дальнего Востока и Арктики

«Экспо» — это самая известная и масштабная всемирная выставка, которая проходит каждые пять лет в разных странах. «Экспо-2020» продлится шесть месяцев, её главная тема: «Соединяя умы, создаём будущее». Тема павильона России: «Творческий разум: объединяя будущее».

На центральном стенде российского павильона разместилась современная мультимедийная экспозиция, посвящённая инвестиционному потенциалу Дальнего Востока и Арктики, а также актуальным мерам государственной поддержки инвесторов и населения. Кроме этого, запланирована серия деловых мероприятий с потенциальными международными инвесторами.

- Дальний Восток и Арктика – стратегически важные регионы не только для России, но и для всего мира. В течение месяца в российском павильоне мы подробно расскажем потенциальным международным инвесторам об уникальных преференциях, действующих в макрорегионах, предоставляемых льготах, крупнейших проектах, планируемых и уже реализуемых в различных отраслях, проектах, требующих инвестиций, инвестиционных идеях и других инструментах развития. В течение месяца пространство Дальнего Востока и Арктики станет центром притяжения, - отметил заместитель генерального директора по инвестициям КРДВ Роман Чичканов.

В рамках деловой программы подготовлено девять презентаций. Среди них стратегически важная тема — Северный морской путь и перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока России и Арктики. Также будут обсуждаться проблемы авиадоступности Дальнего Востока и Арктики и туристический потенциал региона.

Запланированы круглые столы и деловые переговоры с зарубежными партнёрами. В ноябре представители КРДВ и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики также примут участие в 10 международных мероприятиях основной программы «Экспо-2020».