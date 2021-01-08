На кайерканской дороге возобновилось движение автобусов

С 15.00 автобусы маршрута 31 ездят по расписанию до ТБК района Кайеркан. По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического.

Доставка сменного персонала Надеждинского металлургического завода осуществляется колоннами автобусов.

Авиапассажиров доставляют в аэропорт также автобусной колонной.

Напомним, в городе четвёртый день действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Но судя по всему, погода налаживается.