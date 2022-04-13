На карьере «Медвежий ручей» появился первый именной самосвал

Сегодня на руднике «Заполярный» на проекте комплексного освоения месторождения трудятся 26 тяжеловесов белорусского производства. И только у новенького 130-тонного карьерного БелАЗа-75131 на козырьке красуется именная надпись: «Александр Емельянович Воронцов».

- Александр Воронцов – легендарная личность. Его имя хорошо известно тем, кто знает и ценит историю Норильского комбината, - отметил во время торжественной церемонии принятия в эксплуатацию нового большегруза Владимир Зайцев, генеральный директор Общества «Медвежий ручей». – У него поистине уникальный трудовой и жизненный путь: красноармейцем участвовал в Гражданской войне, окончил Московскую горную академию по направлению «геология», был однокурсником Авраамия Завенягина, в 1930 году занимался описанием и подсчётом запасов месторождений «Медвежий ручей», «Угольный ручей» и «Гора Рудная. Служил главным инженером «Норильскстроя», во время Великой Отечественной войны руководил геологической службой комбината, в 1975 году ему присвоили звание почетного гражданина Норильска. Именно открытие им медно-никелевых месторождений в наших местах положило начало уникальному городу и масштабному производству в Арктике.

Сегодня ООО «Медвежий ручей» переживает второе рождение. Современная доразведка новых флангов показала, что неосвоенные залежи в юго-западной части борта карьера достигают 150 миллионов тонн руды, богатой платиновыми металлами.

- На проекте «Рудник «Заполярный». Комплексное освоение месторождения» мы трудимся уже три года. Я здесь с самого начала, с первой мобилизации, когда вокруг ещё ничего не было, и мы в полях собирали первые самосвалы, рассказывает Леонид Качемцев, директор проекта РЗКОМ ООО «ПСМК». – Для перевозки самой руды мы используем 90-тонные БелАЗы, а

130-тонные гиганты, такие как новенький «Воронцов», работают на вскрышных породах. За три года машины показали себя отлично, а мы отстроили всю необходимую инфраструктуру для их технического обслуживания - как планового, так и срочного ремонта. Грузовики проходят сложный путь, при транспортировке в Норильск их разбирают на части: кузов, элементы футеровки, РМК, двигатели, все элементы лежат отдельно. А уже на площадке, с применением тяжелых кранов, самосвал снова собирают, и он превращается в рабочий агрегат. На старте проекта мы отдали предпочтение БелАЗу по экономическим соображениям, а нынешняя ситуация в мире показала, что мы в тот момент сделали правильный выбор.

Самосвалу «с именем» доверили вывезти первую руду, добытую на новых флангах месторождения «Норильск - 1».

- Карьер ведёт свою историю с 1945 года, - с гордостью делится Владимир Зайцев. - За это время добыто 218 миллионов тонн руды, и на его уступах будет добыто ещё 85 миллионов тонн до 2037 года. Из подземной части рудника за 80 лет подняли 109 миллионов тонн руды, а к 2037 году мы доведем этот показатель до 4,5 миллиона тонн в год. По соседству с нами находится огромное Масловское месторождение, слева – «Норильск-2» с запасами руды, сопоставимыми с теми, что находятся на самой «Медвежке», так что перспективы у нашего предприятия большие.

Проект, о котором мы ведём речь, носит название «Южный кластер». Он предполагает совершенствование горнодобывающих мощностей предприятия - рудника «Заполярный» и карьера «Медвежий ручей», а также строительство новой Норильской обогатительной фабрики, увеличения добычи до 9 миллионов тонн руды в год, ежегодное производство более 20 тонн металлов платиновой группы, возведение современной вспомогательной инфраструктуры - газопровода, линий электропередачи, газовых котельных, дорог и других важных объектов.