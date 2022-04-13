На карьере «Медвежий ручей» появился первый именной самосвал
На карьере «Медвежий ручей» появился первый именной самосвал
На карьере «Медвежий ручей» появился первый именной самосвал
Сегодня на руднике «Заполярный» на проекте комплексного освоения месторождения трудятся 26 тяжеловесов белорусского производства. И только у новенького 130-тонного карьерного БелАЗа-75131 на козырьке красуется именная надпись: «Александр Емельянович Воронцов».
- Александр Воронцов – легендарная личность. Его имя хорошо известно тем, кто знает и ценит историю Норильского комбината, - отметил во время торжественной церемонии принятия в эксплуатацию нового большегруза Владимир Зайцев, генеральный директор Общества «Медвежий ручей». – У него поистине уникальный трудовой и жизненный путь: красноармейцем участвовал в Гражданской войне, окончил Московскую горную академию по направлению «геология», был однокурсником Авраамия Завенягина, в 1930 году занимался описанием и подсчётом запасов месторождений «Медвежий ручей», «Угольный ручей» и «Гора Рудная. Служил главным инженером «Норильскстроя», во время Великой Отечественной войны руководил геологической службой комбината, в 1975 году ему присвоили звание почетного гражданина Норильска. Именно открытие им медно-никелевых месторождений в наших местах положило начало уникальному городу и масштабному производству в Арктике.
Сегодня ООО «Медвежий ручей» переживает второе рождение. Современная доразведка новых флангов показала, что неосвоенные залежи в юго-западной части борта карьера достигают 150 миллионов тонн руды, богатой платиновыми металлами.
- На проекте «Рудник «Заполярный». Комплексное освоение месторождения» мы трудимся уже три года. Я здесь с самого начала, с первой мобилизации, когда вокруг ещё ничего не было, и мы в полях собирали первые самосвалы, рассказывает Леонид Качемцев, директор проекта РЗКОМ ООО «ПСМК». – Для перевозки самой руды мы используем 90-тонные БелАЗы, а
130-тонные гиганты, такие как новенький «Воронцов», работают на вскрышных породах. За три года машины показали себя отлично, а мы отстроили всю необходимую инфраструктуру для их технического обслуживания - как планового, так и срочного ремонта. Грузовики проходят сложный путь, при транспортировке в Норильск их разбирают на части: кузов, элементы футеровки, РМК, двигатели, все элементы лежат отдельно. А уже на площадке, с применением тяжелых кранов, самосвал снова собирают, и он превращается в рабочий агрегат. На старте проекта мы отдали предпочтение БелАЗу по экономическим соображениям, а нынешняя ситуация в мире показала, что мы в тот момент сделали правильный выбор.
Самосвалу «с именем» доверили вывезти первую руду, добытую на новых флангах месторождения «Норильск - 1».
- Карьер ведёт свою историю с 1945 года, - с гордостью делится Владимир Зайцев. - За это время добыто 218 миллионов тонн руды, и на его уступах будет добыто ещё 85 миллионов тонн до 2037 года. Из подземной части рудника за 80 лет подняли 109 миллионов тонн руды, а к 2037 году мы доведем этот показатель до 4,5 миллиона тонн в год. По соседству с нами находится огромное Масловское месторождение, слева – «Норильск-2» с запасами руды, сопоставимыми с теми, что находятся на самой «Медвежке», так что перспективы у нашего предприятия большие.
Проект, о котором мы ведём речь, носит название «Южный кластер». Он предполагает совершенствование горнодобывающих мощностей предприятия - рудника «Заполярный» и карьера «Медвежий ручей», а также строительство новой Норильской обогатительной фабрики, увеличения добычи до 9 миллионов тонн руды в год, ежегодное производство более 20 тонн металлов платиновой группы, возведение современной вспомогательной инфраструктуры - газопровода, линий электропередачи, газовых котельных, дорог и других важных объектов.