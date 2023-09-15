На катке «Льдинка» продолжается ремонт асфальтового основания под ледовой ареной

Нынешним летом ряд подрядчиков занимались асфальтировкой прилегающей территории, закупом и доставкой стройматериалов для частичного ремонта фасада здания. Но главное - продолжается ремонт основы ледового поля, что позволит в будущем году установить дополнительное холодильное оборудование, благодаря которому сезон катания будет начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Ход работ на объекте на днях осмотрел глава Норильска Дмитрий Карасев. Он уверен, что изменения на катке будут востребованы у горожан, особенно в ситуации 100-процентной занятости льда в «Арктике»:

- Сейчас на «Льдинке» намораживают лёд только при наступлении устойчивых отрицательных уличных температур. Новое оборудование позволит не зависеть от внешней погоды и намораживать лёд раньше. Это важно для начала тренировок у спортсменов и проведения массовых прокатов, популярных у норильчан. Уже проложен дополнительный вводной кабель, который позволит обслуживать новое холодильное оборудование повышенной нагрузки, а будущее утепление внешнего контура здания позволит привести его внутреннюю температуру к более комфортным градусам. Установка 20 обогревателей уже ведётся.

Завершить ремонт бетонного основания ледового поля планируется 16 октября. Следующим летом отремонтируют тренировочные, раздевалки и другие помещения катка. Средства на эти цели в бюджет будущего года будут заложены, работа начнётся после утверждения главного финансового документа.

Вторым объектом для посещения главой города в тот же день стала площадка возведения стелы, посвящённой присвоению Норильску почётного звания «Город трудовой доблести РФ». От Центра экспертных решений уже получено положительное заключение на экспертизу металлических конструкций, идёт устройство фундамента под стелу и пилоны, а также подиума с облицовкой.

- Видно, что работы на площадке идут полным ходом, сваи установлены, продолжается монтаж металлокаркаса. На площадку доставлена тротуарная плитка, которой строители будут мостить территорию и конструкции для водоотведения. Так что опасений, что мы не выполним работы в срок, нет. Но возникли затруднения с изготовлением конструкций самой стелы и пилонов. Менялись проектные решения с учётом того, что стела – мощное сооружение. Напомню, её высота - 30 метров, ширина пилонов – 15 метров. Так что потребовались иные подходы к монтажу, и подрядчик выходит за предполагаемые сроки, - отметил по итогам осмотра градоначальник.

Он добавил, что эти трудности накладываются на завершение речной навигации, что потребует перевести логистику на морской путь. В свою очередь это рождает опасения выйти за контрактные сроки установки и открытия стелы.

- Так что сейчас взвешиваем все возможности и риски процесса, устанавливаем точные сроки изготовления и доставки стелы и пилонов, чтобы принять решение: будет ли стела открыта в этом году. Мы понимаем, что с наступлением холодов могут возникнуть сложности и с прокладкой электричества, завершением благоустройства территории, а мы хотели бы открывать полностью готовый объект. Нарекания к качеству работ недопустимы. Так что в ближайшее время примем решение по срокам открытия стелы, о чём сообщим дополнительно, - пояснил он.