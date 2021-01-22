На кислородной станции НМЗ идёт подготовка к ремонту и экспертизе одного из блоков разделения воздуха

Для нужд Заполярного филиала и металлургического производства работают две кислородные станции, одна из которых находится в Старом городе, вторая - на промплощадке Надеждинского металлургического завода. Первая производит около 22 тысяч кубометров кислорода в час, вторая выдаёт порядка 160 тысяч кубометров, из которых около 50 тысяч кубометров идёт на Медный завод. Именно на второй, «стратегической», станции планируется провести ремонт и экспертизу оборудования.

На надеждинской кислородной станции установлены и работают пять блоков разделения воздуха, которые в своё время произвело предприятие «Криогенмаш» (Балашиха). Некоторые из блоков работают уже более 30 лет, другие - по 20-25 лет, хотя срок эксплуатации, заявленный производителем составляет два десятка лет.

По информации исполняющего обязанности начальника кислородной станции НМЗ Евгения Маханькова, экспертиза блока поручена предприятию ГЦ «Север» (Санкт-Петербург), которое приступит к ремонту в ближайшее время.

- Сначала будет проведено расхолаживание блока, которое займет примерно трое суток, - рассказал Евгений Маханьков. - И только после этого специалисты приступят к работе. На все работы потребуется около месяца. Параллельно будут проходить ремонтные работы по замене изношенного оборудования.

Ремонт и экспертизу пройдет блок разделения воздуха № 5, который работает с 1996 года, работы на объекте продлятся 30 суток, в смену планируется задействовать примерно 20 рабочих.