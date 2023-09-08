На комиссии по городскому хозяйству обсудили корректировки программы по ремонту муниципальных объектов

На проведение различных видов работ необходимо дополнительное финансирование в размере 134,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на:

– проведение текущих ремонтов (дополнительное финансирование запланированных и включение в программу новых объектов) в семи детских садах, шести школах, двух спортсооружениях, одном учреждении культуры;

– проведение госэкспертизы инженерных изысканий по организации туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта;

– строительство колумбарных стенок;

– монтаж противопожарной сигнализации в Кайерканской школе искусств (в связи с уточнением объёма работ);

– оформление Норильска к праздничным и памятным датам.

При этом из программы будут исключены средства в размере ~195,7 млн рублей в связи с несостоявшимися конкурсами, отменой и переносом работ на более поздний срок, фактически принятым объёмом работ, экономией по итогам проведения конкурсных процедур. Таким образом, общий объём финансирования муниципальной программы меняется в сторону уменьшения на ~61,1 млн рублей и составит свыше 1,5 млрд рублей.

Представленные изменения депутаты согласовали, рекомендовав учесть их при корректировке бюджета в ходе сентябрьской сессии городского Совета.