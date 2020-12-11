На комиссии по городскому хозяйству рассмотрели изменения в положение о приватизации жилищного фонда Норильска

Разработчиками корректировок предлагается конкретизировать основания для отказа в принятии в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений.

Основаниями для отказа могут послужить: ограничения, наложенные на приватизированное жилое помещение в силу закона или договора; обязательства, связанные с использованием жилого помещения: задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, по взносам на капитальный ремонт, а также по налогу на имущество.

Вместе с тем муниципалитет откажется принимать от граждан жилые помещения, если:

– в них сохраняется право пользования лицами, не включёнными в договор приватизации;

– отсутствует разрешение от органов опеки и попечительства на передачу квартиры в муниципальную собственность;

– в числе собственников имеются несовершеннолетние или недееспособные совершеннолетние граждане;

– приватизированное жилое помещение не является единственным местом проживания граждан, участвующих в приватизации данного жилого помещения;

– жилое помещение либо его доля принадлежит гражданину на праве собственности, возникшем не в порядке приватизации.

Представленные поправки в положение о приватизации члены депутатской комиссии уже согласовали, рекомендовав городскому Совету утвердить их на очередной сессии.