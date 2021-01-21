На комиссии по городскому хозяйству заложили бюджет на отлов бездомных животных в 2021 году

По данным специалистов, на отлов бездомных животных в 2021 году необходимо 16 млн рублей. Данное мероприятие относится к переданным государственным полномочиям Красноярского края. Но, как и прежде, выделенных средств из краевого бюджета на исполнение данных обязанностей не хватает, так как регион выделил всего 2,7 млн рублей. А недостающие средства будут отпущены из городского бюджета. На комиссии решение было одобрено.

«Ежегодно мы сталкиваемся с подобной проблемой – недофинансированием переданных госполномочий на отлов и содержание безнадзорных животных. Понятно, что какую-то часть средств можно добавлять из нашего бюджета. Но когда выделяется только около 17% из того, что нужно, наверное, это не совсем правильно. Считаю, что важно активизировать работу с министерством и добиться, чтобы основной объём средств выделялся из краевого бюджета. При необходимости депутаты подключатся к этой работе», - отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев.

Кроме того, на комиссии по городскому хозяйству внесли изменения в действующий порядок размещения нестационарных торговых объектов, а также дополнили перечень оснований отказа в проведении аукциона на размещение такого объекта. Теперь в проведении аукциона могут отказать, если:

- у заявителя имеются непогашенные задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год;

- у заявителя имеются задолженности по арендной плате по договорам аренды находящегося в муниципальной собственности имущества, по договорам аренды земельных участков;

- у заявителя имеются задолженности по начисленным пеням и штрафам;

- срок размещения объекта, указанный в заявлении, не соответствует периоду размещения, установленному схемой.

Данные требования не распространяются только на тех предпринимателей, кто в 2020 году брал отсрочку (рассрочку) по платежам в качестве поддержки в период пандемии.

Окончательные решения по рассмотренным вопросам депутаты примут на очередной сессии городского Совета.