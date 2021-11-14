На крыльях удачи

Первый опыт

– Для меня это было абсолютно новым направлением — подготовить социальный проект, — признаётся наша героиня. — В конкурсе участвовало 24 предприятия в девяти номинациях. У меня не было уверенности, что это кому–нибудь интересно, кроме Норильска и Таймыра, и будет актуально в таком масштабе. Огромная благодарность «Клубу исследователей Таймыра» и лично Ларисе Стрючковой — она мне помогала. Учила, как составлять заявку, как правильно подавать себя и свою работу. Я безмерно рада, что обратили внимание на проект.

– Как думаете, что именно зацепило жюри конкурса?

– В первую очередь, конечно, тема экологии. Мы причиняем вред природе, потому что нам не хватает экологической грамотности, знаний об окружающем мире. В заявке были указаны две основные темы: «Охрана окружающей среды» и «Охрана дикой природы Таймыра».

– Что вас подтолкнуло заняться общественной деятельностью?

– Интерес к Северу, Таймыру и Норильску в частности. Тундра не очень богата разнообразием видов животных, чего не скажешь о пернатых. У нас довольно много гнездится птиц, которые считают Таймыр своим домом. Я живу в Норильске почти 30 лет и очень люблю тундру. Охота, рыбалка, походы — это моя стихия. И всё время фотографирую окружающий меня мир. Причём делаю это не потому, что я фотограф, а чтобы запечатлеть те моменты, которые вижу в тундре. Они не только любопытны, но и полезны. Причём, как оказалось, и для общественности и заинтересованных организаций, тех же «Заповедников Таймыра». Сейчас меня занимает именно охрана природы. Особенно краснокнижных видов. Так и появился проект «Сохраним пернатых Таймыра».

– А давайте вспомним, как всё начиналось. Какие были предпосылки, значимые события до проекта?

– Когда в 2017 году я вступила в Клуб исследователей Таймыра и стала участницей проекта «Школа краеведа», начала собирать информацию о жизни животных в тундре. Руководители КИТа, Лариса и Станислав Стрючковы, познакомили меня с профильными специалистами «Заповедников Таймыра» — Михаилом Бондарем и Леонидом Колпащиковым. События и факты в жизни тундры и птиц они объясняли с научной точки зрения. Много рассказывали о видах птиц, какие из краснокнижных здесь обитают. Например, тот же кречет, и насколько он редкий. Я видела в тундре много гусей, но не знала, что гусь–пискулька тоже занесён в «Красную книгу». Стала собирать всю эту информацию и в 2020 году защитила в «Школе краеведа» дипломную работу по гусю–пискульке. И мне уже тогда захотелось дальше изучать эту тему. «Заповедники Таймыра» меня поддержали.

– Такой масштабный проект в одиночку не осилить. Кто помог воплотить его в реальность?

– Я начала делать посты в соцсетях о том, что есть такой редкий гусь, и просила подписчиков репостить мою информацию. 22 страны пытаются сохранить этот вид. Почти вся популяция гнездится в России. И мы ответственны за период гнездования. Мои подписчики подняли по всей стране большую информационную волну на заданную тему. В этот момент подключилось Агентство развития Норильска в лице Максима Миронова. Он предложил развить идею и познакомил с Анастасией Король и Анной Рогальской, специалистами отдела туризма АРН. В итоге появилась концепция, что нужно рассказывать населению о наших краснокнижных птицах. Один из подписчиков дал номер телефона орнитолога Софьи Борисовны Розенфельд, научного сотрудника института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН — она мне помогла с материалом по защите в «Школе краеведа». Получился симбиоз: АРН, «Заповедники Таймыра», КИТ и упомянутый институт. А я куратор проекта.

Редкие кадры

В рамках его реализации мы провели несколько мероприятий. Начиная с мая 2021 года, жителей города приглашали на лекции. Учёные и сотрудники «Заповедников Таймыра» подробно рассказывали о разнообразии пернатых. Отмечались такие важные моменты: как не навредить популяциям, как правильно наблюдать за птицами. Один из главных пунктов проекта — это полевые выходы в сопровождении специалистов — бёрдвотчеров. В буквальном переводе — птицезоры. Они коллекционируют встречи с пернатыми. В России этот вид хобби только набирает обороты, и тем ценнее зарождение такого движения на Таймыре.

Популяризация бёрдвотчинга — это и просветительская деятельность тоже. По приглашению АРН гостями проекта стали Егор Власов, член Союза фотографов дикой природы, и Геннадий Колотин, фотограф–анималист, член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников — бёрдвотчеры из Москвы и Нижнего Новгорода соответственно.

Перед полевым выходом орнитологи–любители рассказали, как заполнять полевой дневник, каким определителем птиц лучше пользоваться, какую технику и какие тактики съёмки применять для фотоохоты. При этом бёрдвотчинг не обязательно только фотофиксация. Это также занесение информации в дневники наблюдений или в специальные программы. Были упомянуты наиболее полезные ресурсы — сайты Ru–birds, eBird, iNaturalist.

За два дня выездного мастер–класса в окрестностях Дудинки и в районе посёлка Алыкель применить теорию на практике смогли два десятка норильчан. Одни участники вылазок наблюдали за пернатыми в бинокли, другие ловили птиц в объективы фотокамер. Самым большим открытием для всех стало разнообразие птиц, обитающих на Таймыре. Всего за один уикенд удалось увидеть не менее 20 видов пернатых, в том числе дрозда–белобровика, фифи, юрка, синьгу, среднего кроншнепа, щёголя, овсянку–крошку, галстучника, варакушку, канюка, длинноносого крохаля и даже болотную сову. Геннадий Колотин заполучил свой долгожданный фототрофей — снимок пепельного улита.

Приятной кульминацией сезона стал фотоконкурс среди участников полевых выходов. Были определены победители, но с уверенностью можно сказать: выиграли все.

Поведение на природе

Ольга Александрова пообещала, что проект будет продолжен. Сейчас готовится грантовая заявка по программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».

– В планах у нас — увеличить охват населения просветительской деятельностью, чтобы больше людей знали о птицах, их поведении, о том, что не надо вмешиваться в природу. Вот пример: нередки случаи, когда горожане, отправившись в тундру, находят в траве птенцов и считают, что их бросили родители. Не надо их спасать, гнездо может находиться неподалеку, под кустом. И подбирать нельзя, — поясняет Ольга.

– Как восприняли популяризацию знаний о краснокнижных птицах в сообществе охотников?

– Мы получили поддержку от охотников не только нашего региона, страны в целом, но и из–за рубежа. Чтобы получить охотничий билет, по закону не обязательно изучать фауну. Однако охотник должен знать охотничьи виды и уметь их различать. Но, например, пискульки очень схожи с белолобыми гусями. И многие охотники их не различают. Да и должного внимания этому не уделяют. На слуху краснозобая казарка. А ведь гуся–пискульки в три раза меньше. То есть это ещё более редкий вид. 22 страны включены в сообщество по охране этого гуся. Я сотрудничаю с горным клубом «Жабаглы–Манас» из казахского города Тараз. Они попросили фото пискульки. Демонстрируют в живом журнале для детей. Гусь у них зимует, и они его охраняют на своей территории во время зимовок. В Казахстане вообще запрещена весенняя охота. В осенний сезон, если на какое–либо озеро сел краснокнижный гусь, водоём целиком закрывают для охоты. А в Узбекистане гусь–пискулька в 2018 году был объявлен символом года. Они гордятся тем, что гусь просто пролетает через их страну. Это же круто!

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Мероприятия такого плана объединяют людей и страны, дают толчок к развитию туризма в регионе. Проект «Сохраним пернатых Таймыра» лаконично вписался в популяризацию экологического туризма на территории туристско–рекреационного кластера «Арктический», разработанного Агентством развития Норильска.