На Ленинском, 25, закончили ремонт кровли

Сотой отремонтированной стала кровля дома по адресу: пр. Ленинский, 25. За период с 1 мая по 30 сентября подрядчик «Универсал» отработал большой объём — 2700 м² (четыре корпусах дома). Стоимость работ — 19,7 млн рублей.

— Строители уложились в сроки и 30 сентября попросили созвать комиссию по приёмке работ. Здесь, как и на других крышах, ремонтируемых в рамках региональной программы, заменили утеплитель чердака, стяжку, отремонтировали деревянные конструкции, провели их огнебиозащиту, а также полностью поменяли кровельное покрытие из оцинкованной стали, — пояснила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ по производству.

Всего в рамках региональной программы капремонтов выполнено кровельных работ на 840 млн рублей, а в целом по программе освоено более 2 млрд рублей.

До декабря предстоит принять ещё 10 капремонтов крыш. Татьяна Шульгина пояснила, что замену металла можно выполнять и в морозы, лишь бы не было сильного ветра, а «мокрую» работу, например, стяжку делают только в плюсовую температуру. Однако сегодня на всех крышах, где продолжаются ремонты, стяжка уже выполнена, завершаются допустимые по температуре воздуха работы.

Подрядчики, ремонтирующие крыши, предупреждены о необходимости иметь укрывные материалы, чтобы не допускать затопления квартир верхних этажей. Тем не менее это иногда всё же происходит, но решать конфликты с жильцами удаётся в досудебном порядке, говорят в УЖКХ.

— На каждом объекте есть паспорт работ, где указан номер телефона подрядчика. Созвонившись с ним, можно урегулировать вопрос о возмещении ущерба. Если по каким-то причинам самостоятельно это сделать не удалось, обращайтесь в УЖКХ с заявлением, мы примем меры. В любом случае, уверяю, ни одна отремонтированная крыша не будет оплачена, пока не будут возмещены расходы граждан, чьи квартиры были залиты, — заверила собеседница.

На все работы, выполняемые по региональной программе, установлен гарантийный срок — 5 лет. Если по его истечении выявятся недочёты, по ним также можно обращаться в УЖКХ, которое примет меры. Подрядчик, в соответствии с договором, должен будет их устранить в течение 10 дней с даты получения уведомления от УЖКХ.