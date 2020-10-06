МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Ленинском, 25, закончили ремонт кровли

На Ленинском, 25, закончили ремонт кровли

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На Ленинском, 25, закончили ремонт кровли

В Норильске отремонтирована сотая крыша по региональной программе капремонтов. До декабря обновят ещё 10 крыш жилых домов.

На Ленинском, 25, закончили ремонт кровлиНа Ленинском, 25, закончили ремонт кровли

Сотой отремонтированной стала кровля дома по адресу: пр. Ленинский, 25. За период с 1 мая по 30 сентября подрядчик «Универсал» отработал большой объём — 2700 м² (четыре корпусах дома). Стоимость работ — 19,7 млн рублей.

— Строители уложились в сроки и 30 сентября попросили созвать комиссию по приёмке работ. Здесь, как и на других крышах, ремонтируемых в рамках региональной программы, заменили утеплитель чердака, стяжку, отремонтировали деревянные конструкции, провели их огнебиозащиту, а также полностью поменяли кровельное покрытие из оцинкованной стали, — пояснила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ по производству.

Всего в рамках региональной программы капремонтов выполнено кровельных работ на 840 млн рублей, а в целом по программе освоено более 2 млрд рублей.

До декабря предстоит принять ещё 10 капремонтов крыш. Татьяна Шульгина пояснила, что замену металла можно выполнять и в морозы, лишь бы не было сильного ветра, а «мокрую» работу, например, стяжку делают только в плюсовую температуру. Однако сегодня на всех крышах, где продолжаются ремонты, стяжка уже выполнена, завершаются допустимые по температуре воздуха работы.

Подрядчики, ремонтирующие крыши, предупреждены о необходимости иметь укрывные материалы, чтобы не допускать затопления квартир верхних этажей. Тем не менее это иногда всё же происходит, но решать конфликты с жильцами удаётся в досудебном порядке, говорят в УЖКХ.

— На каждом объекте есть паспорт работ, где указан номер телефона подрядчика. Созвонившись с ним, можно урегулировать вопрос о возмещении ущерба. Если по каким-то причинам самостоятельно это сделать не удалось, обращайтесь в УЖКХ с заявлением, мы примем меры. В любом случае, уверяю, ни одна отремонтированная крыша не будет оплачена, пока не будут возмещены расходы граждан, чьи квартиры были залиты, — заверила собеседница.

На все работы, выполняемые по региональной программе, установлен гарантийный срок — 5 лет. Если по его истечении выявятся недочёты, по ним также можно обращаться в УЖКХ, которое примет меры. Подрядчик, в соответствии с договором, должен будет их устранить в течение 10 дней с даты получения уведомления от УЖКХ.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
6 октября в 20:45 3330
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