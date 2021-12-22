На Ленинском проспекте появилась новая иллюминация

«Агентство развития Норильска инициировало утверждение новой концепции праздничного светового оформления городских улиц. Выбранная иллюминация подчеркивает уникальность Норильска и красоту Севера. Это растяжки по мотивам северного сияния и консоли в виде морошки, жарков и животных-символов районов Норильска, – пояснила заместитель директора АРН – руководитель направления «Развитие городской среды» Виктория Чуланова. – В этом году Агентство разработало проектно-сметную документацию (ПСД) на монтаж иллюминации на главных городских улицах и профинансировало установку светодиодных конструкций на пилотном участке. В следующем году планируем разработать ПСД на монтаж праздничной иллюминации на улицах 2 и 3 категорий».

Иллюминация предусматривает несколько сценариев работы – от статичного монохромного до многоцветного переливающегося. Изготовленные в Красноярске световые конструкции должны выдерживать и низкие температуры, и ветровые, и снеговые нагрузки.

«Самое сложное было монтировать иллюминацию в такую погоду. Процесс этот занял у нас около двух недель. Посмотрим, как покажут себя конструкции во время нашей зимы. Если эксперимент будет удачным, продолжим монтировать новую праздничную иллюминацию на остальных городских улицах», – рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики «Норильскавтодора».