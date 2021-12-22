МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Ленинском проспекте появилась новая иллюминация

На Ленинском проспекте появилась новая иллюминация

Главная / Новости / Город

На Ленинском проспекте появилась новая иллюминация

На пилотном участке от площади Октябрьской до площади Гвардейской смонтированы три светодиодные растяжки и 14 консолей на семи новых опорах уличного освещения.

На Ленинском проспекте появилась новая иллюминацияНа Ленинском проспекте появилась новая иллюминацияНа Ленинском проспекте появилась новая иллюминацияНа Ленинском проспекте появилась новая иллюминация

«Агентство развития Норильска инициировало утверждение новой концепции праздничного светового оформления городских улиц. Выбранная иллюминация подчеркивает уникальность Норильска и красоту Севера. Это растяжки по мотивам северного сияния и консоли в виде морошки, жарков и животных-символов районов Норильска, – пояснила заместитель директора АРН – руководитель направления «Развитие городской среды» Виктория Чуланова. – В этом году Агентство разработало проектно-сметную документацию (ПСД) на монтаж иллюминации на главных городских улицах и профинансировало установку светодиодных конструкций на пилотном участке. В следующем году планируем разработать ПСД на монтаж праздничной иллюминации на улицах 2 и 3 категорий».

Иллюминация предусматривает несколько сценариев работы – от статичного монохромного до многоцветного переливающегося. Изготовленные в Красноярске световые конструкции должны выдерживать и низкие температуры, и ветровые, и снеговые нагрузки.

«Самое сложное было монтировать иллюминацию в такую погоду. Процесс этот занял у нас около двух недель. Посмотрим, как покажут себя конструкции во время нашей зимы. Если эксперимент будет удачным, продолжим монтировать новую праздничную иллюминацию на остальных городских улицах», – рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики «Норильскавтодора».

Фото Денис Кожевников
22 декабря в 09:30 710
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также