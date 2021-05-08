На лидерских позициях

Промбезопасность

«Норникель» сохранил лидерские позиции среди горно–металлургических предприятий в области охраны труда и промышленной безопасности. Причём показатели травматизма были снижены до рекордных для компании значений. Коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) составил 0,21 на 1 млн человеко– часов, для сравнения в 2019 году он равнялся 0,32. Общее число несчастных случаев, связанных с производством, уменьшилось на 32% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении на сайте компании.

Достижение нулевого травматизма является одной из стратегических целей, к ней привязаны не менее 20% ключевых показателей эффективности (КПЭ) и вознаграждение менеджмента. В компании действуют строгие правила промышленной безопасности, для минимизации рисков разработаны 17 корпоративных стандартов. С 2014 года проводится ежегодная независимая оценка уровня культуры безопасного производства «Норникеля» по шкале Брэдли. Этот показатель вырос за семь лет с 1,4 до 3 (максимум — 4 балла по кривой Брэдли).

Соцполитика и экология

Кроме того, компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Более того, среднемесячная заработная плата в 2020 году выросла почти на 11% и превысила 131 тыс. руб., и остаётся одной из самых высоких в отрасли в России. Доля персонала, охваченного коллективными договорами, увеличилась до 93,7% (против 83% в 2019 году).

Необходимо отметить, что существенно была пересмотрена модель управления рисками, в частности климатическими, улучшена организационная структура и введены более жёсткие экологические показатели эффективности для руководства. В ключевые показатели 2021 года были включены данные, привязанные к отсутствию экологических происшествий, также разрабатывается система КПЭ, привязанная к росту экологической эффективности и снижению воздействия на изменения климата в качестве долгосрочных показателей.

Одно из наиболее значимых достижений прошлого года — разработка новой комплексной экологической стратегии. На её осуществление «Норникель» направит свыше 5,5 млрд долларов, из них 3,6 млрд долларов пойдут на реализацию «Серной программы», которая предполагает снижение выбросов диоксида серы на 95% к 2030 году.

Определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые планируется реализовать к 2030 году. В частности в области изменения климата «Норникель» намерен сохранить достигнутый в 2020 году уровень выбросов парниковых газов менее 10 млн т CO2 при увеличении объёмов производства на 25–30%. По каждому из направлений поставлены чёткие цели, а в 2021 году они будут детализированы.

Вообще в 2020 году компания добилась значительных успехов в снижении интенсивности воздействия на окружающую среду. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ уменьшилась на 20,7% по сравнению с предыдущим годом, интенсивность выбросов парниковых газов сократилась на 23,3%. Объём косвенных выбросов CO2 является одним из самых низких в отрасли. Кроме того, была значительно снижена интенсивность потребления энергии (на 22,4% к 2019 году) и воды (на 14% к 2019 году). Доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, увеличилась до 46%, это один из самых высоких показателей в металлургической промышленности.

Поддержка коренных

В числе приоритетов «Норникеля» — всесторонняя поддержка регионов своего присутствия. В 2020 году компания лидировала среди промышленных предприятий России по затратам на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. На эти цели, а также на поддержание стабильности в условиях пандемии было выделено 12 млрд руб., ещё 8 млрд руб. запланировано на 2021 год. Немалую поддержку «Норникель» оказал малому и среднему бизнесу. Всего в 2020 году на социальные программы, благотворительность и социальную инфраструктуру компания потратила свыше 47 млрд руб., на треть больше, чем в 2019 году.

Особое внимание «Норникель» традиционно уделяет территориям своего присутствия, где проживают коренные малочисленные народы Севера (КМНС). В 2020 году на их поддержку и возмещение экологического ущерба вследствие разлива дизельного топлива, произошедшего в Норильске, было направлено почти 94 млн руб. Кроме того, в сотрудничестве с организациями, представляющими интересы народов Таймыра, был принят комплексный план содействия развитию КМНС на сумму более 2 млрд руб., рассчитанный на пять лет.

В мировом масштабе

Усилия «Норникеля» в области КСО отмечены международными экспертами и ведущими рейтинговыми агентствами. EcoVadis повысила оценку компании с 33 до 48 баллов из 100 возможных. Улучшение произошло по всем основным областям, включая защиту окружающей среды и соблюдение прав человека и прав трудящихся. Рейтинг Sustainalytics удалось удержать на среднем для отрасли уровне — 61 балл из 100.

Улучшена оценка S&P Global — по оценке SAM Corporate Sustainability Assessment «Норникель» получил 44 балла из 100, против 33 баллов годом ранее. В 2020 году компания впервые раскрыла информацию в климатическом рейтинге CDP, получив оценки D («Борьба с изменением климата») и C («Управление водными ресурсами»).

Кроме того, «Норникель» вошёл в список наиболее отличившихся компаний рейтинга Institutional Investor 2020 Emerging EMEA Executive Team в секторе металлургии и горной добычи. Компания вошла в тройку лучших в том числе в категории ESG. В национальном рейтинге работодателей по версии портала Headhunter «Норникель» занял место в первой двадцатке, а также был признан лучшим работодателем горно–металлургической отрасли среди студентов, выпускников и профессионалов международных рейтингов от компаний Universum и Ranstadt Award.

Стратегический курс

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал итоги развития компании в прошлом году:

– Вызовы, с которыми мы столкнулись в 2020 году, подтвердили наш стратегический курс на соответствие принципам и целям устойчивого развития, в частности, принципам Глобального договора ООН. Нам удалось обеспечить приоритет здоровья и безопасности сотрудников в условиях пандемии коронавируса COVID–19 и эффективно адаптировать бизнес–процессы к новым реалиям. На беспрецедентный разлив топлива в Норильске мы также смогли отреагировать слаженно и быстро, благодаря чему удалось предотвратить крупную экологическую катастрофу в Арктике. Компания вынесла необходимые уроки, улучшила свою систему управления рисками и поставила новые цели в области снижения воздействия на окружающую среду.

Подробнее с основными результатами деятельности «Норникеля» в области устойчивого развития можно ознакомиться в ежегодном отчёте об устойчивом развитии за 2020 год. Также компания подготовила «Белую книгу», посвящённую техногенным инцидентам. В документе содержится информация об их причинах, мерах, предпринятых для ликвидации последствий, компенсационных мерах, а также последующих организационных преобразованиях, направленных на недопущение подобных происшествий.