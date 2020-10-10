Железнодорожные весы на Медном
Железнодорожные весы на Медном
На Медном заводе повышают достоверность учёта металлосодержащих продуктов.
Там завершаются пусконаладочные работы железнодорожных весов. Оборудование будет использоваться для взвешивания отвального шлака металлургических печей.
Строительство железнодорожных весовой велось в рамках программы мероприятий по совершенствованию системы баланса металлов на 2018–2020 годы. После запуска системы в эксплуатацию начнётся регулярное взвешивание отвального шлака и других полуфабрикатов завода (например, никелевого шлака). Накапливающийся аналитический материал поможет получать более точную информацию о работе плавильных печей МЗ. Кроме этого, детальный учёт металлосодержащих продуктов поможет при разработке новых методов сокращения потерь цветных и драгоценных металлов.
Оборудование произведено в России, оснащено чувствительными датчиками, позволяет взвешивать массу груженых вагонов как в движении, так и в статичном состоянии. Платформа весов оборудована системой видеонаблюдения и аппаратно–программным комплексом, который позволяет вести измерения и хранить данные в дистанционном режиме. Инвестиции в проект составили 24 млн рублей.