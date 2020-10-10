Железнодорожные весы на Медном

Там завершаются пусконаладочные работы железнодорожных весов. Оборудование будет использоваться для взвешивания отвального шлака металлургических печей.

Строительство железнодорожных весовой велось в рамках программы мероприятий по совершенствованию системы баланса металлов на 2018–2020 годы. После запуска системы в эксплуатацию начнётся регулярное взвешивание отвального шлака и других полуфабрикатов завода (например, никелевого шлака). Накапливающийся аналитический материал поможет получать более точную информацию о работе плавильных печей МЗ. Кроме этого, детальный учёт металлосодержащих продуктов поможет при разработке новых методов сокращения потерь цветных и драгоценных металлов.

Оборудование произведено в России, оснащено чувствительными датчиками, позволяет взвешивать массу груженых вагонов как в движении, так и в статичном состоянии. Платформа весов оборудована системой видеонаблюдения и аппаратно–программным комплексом, который позволяет вести измерения и хранить данные в дистанционном режиме. Инвестиции в проект составили 24 млн рублей.