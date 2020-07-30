На медном заводе смогут дополнительно получать до 700 тонн меди в год

На медном заводе «Норникеля» приступили к испытаниям способа производства медных катодов, который позволит дополнительно получать до 700 тонн чистой меди в год.

Новую технологию предложили директор медного завода Александр Леонов и начальник цеха электролиза меди Михаил Шиловский. Он заключается в том, чтобы использовать во вторичном электролизе отбракованные по внешнему виду и химическому составу медные катоды, только в этот раз они будут выступать в роли анода – растворяющегося в ходе процесса электролиза. Ранее отбракованные медные листы средней массой по 70-80 кг направляли на переплавку, чтобы затем они в составе анодной меди снова стали катодами. Но это достаточно трудозатратно, долго и малоэффективно.



Новый способ не потребовал каких-либо инвестиций. На заводе под новый процесс был переоборудован один из блоков электролизных ванн. Эти испытания позволят отработать способ переработки, подобрать оптимальные режимы ведения процесса электролиза в новых условиях, выявить и избавиться от недочётов.



Напомним, сейчас на предприятии ежегодно производится около 300 тысяч тонн катодной меди, которая отгружается потребителям по всему миру.