На месте аварийного здания на ул. Богдана Хмельницкого, 14, возведут новый жилой дом
На месте аварийного здания на ул. Богдана Хмельницкого, 14, возведут новый жилой дом
Об этом рассказал Андрей Буянский, начальник управления по реновации администрации Норильска.
Работы по сносу аварийного здания начались сегодня. Накануне, в ночь со 2 на 3 февраля, на затронутом работами участке перекрыли дорожную часть и тротуары.
«Сейчас производится комплекс демонтажных работ, их активная фаза продлится пять дней. Полностью снос завершится в течение двух месяцев», - пояснил Андрей Буянский.
На объекте трудится опытный подрядчик, который обязуется выполнить все работы в срок, не допуская нарушения техники безопасности».
Площадка по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 14, стала частью очередного этапа проекта комплексной реновации Норильска. Вместо старого аварийного здания здесь построят новый жилой дом, сохранив прежний архитектурный облик.