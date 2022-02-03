На месте аварийного здания на ул. Богдана Хмельницкого, 14, возведут новый жилой дом

Работы по сносу аварийного здания начались сегодня. Накануне, в ночь со 2 на 3 февраля, на затронутом работами участке перекрыли дорожную часть и тротуары.

«Сейчас производится комплекс демонтажных работ, их активная фаза продлится пять дней. Полностью снос завершится в течение двух месяцев», - пояснил Андрей Буянский.

На объекте трудится опытный подрядчик, который обязуется выполнить все работы в срок, не допуская нарушения техники безопасности».

Площадка по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 14, стала частью очередного этапа проекта комплексной реновации Норильска. Вместо старого аварийного здания здесь построят новый жилой дом, сохранив прежний архитектурный облик.