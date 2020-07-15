На месте разлива горючего в Тухарде за сутки собрано 89 кубометров топливно-водяной смеси

По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, за прошедшие сутки в черте Тухарда собрано 89 кубометров топливно-водяной смеси, что в общей сложности с момента разлива составляет 154 кубометра. Работы ведутся на двух озёрах, куда в результате аварии 12 июля попало авиационное топливо. 14 июля сорбентом обработан один километр берега ручья - от места разрыва трубопровода до места попадания топлива в малое озеро.

Накануне вечером в посёлок Тухард доставлены дополнительные пластиковые ёмкости для перебазировки топливно-водяной смеси с места сбора на специально подготовленную площадку.

Со дня аварии взято 11 проб воды и шесть проб грунта.

Сегодня, 15 июля, планируется завершить основные работы по откачке топливно-водяной смеси. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 48 человек и четыре единицы техники, два плавсредства и три вертолёта.