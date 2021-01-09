На месте схода лавины продолжается поисковая операция

В поисково-спасательной операции задействованы силы Дудинского арктического отряда МЧС России, также на помощь вылетел самолёт Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра с оперативной группой во главе с начальником управления МЧС России по Красноярскому краю Игорем Лисиным. Вместе с ними на место происшествия выдвинулись около 20 человек поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции задействовано 242 человека, 29 единиц техники, от МЧС России 115 человек и 14 единиц техники.

На данный момент продолжаются поиски 45-летнего мужчины. Годовалого ребенка нашли без признаков жизни.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».