На месте схода лавины следственный комитет провёл обыск

По данным пресс-службы Следственного комитета России, помимо самой базы отдыха «Гора Отдельная», обыск провели у арендатора земельного участка, который передал данную территорию в субаренду, а также в местном подразделении Ростехнадзора и других организациях и учреждениях, которые имеют отношение к происшествию.

Домики, на которые сошла лавина, не относились к комплексу «Гора Отдельная». Они были построены Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта на арендованной земле. А дом, где находилась погибшая семья, был построен Владиславом Поповым, директором канатной дороги. Каких-либо документов на постройку нет, так как он был поставлен самовольно.

Следственному комитету ещё предстоит оценить действия должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение схода лавин, а также должностных лиц городской администрации.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, прокуратура края проводит собственную проверку.