На месте строительства морского порта «Енисей» начались работы по отсыпке дамбы

Планируется, что до конца года дамбу отсыпят до 12-метровой глубины. Только потом можно будет приступить к строительству грузового причала. Проект угольного кластера реализует компания «Северная звезда».

«Мы планируем приступить к строительству грузового причала в начале следующего года. До этого основные работы на дамбе будут завершены. Морской порт «Енисей», в состав которого входят грузовой и вспомогательный причалы, береговая зона и соединительная дамба, где будет установлена конвейерная линия и судопогрузочная машина - один из важнейших объектов нашего проекта. Это будет, по сути, новый опорный пункт на Северном морском пути, который обеспечит дополнительную грузовую базу в размере 7 млн тонн в год с 2026 года», - сообщил Сталбек Мишаков, генеральный директор ООО «Северная звезда».

Площадь будущего порта составит 20 га. Длина грузового причала - порядка 300 метров. После проведения дноуглубительных работ он сможет принимать суда грузоподъёмностью более 100 тысяч тонн. Также в комплекс войдут склады с возможностью одновременного хранения до 1 млн тонн готовой продукции. Погрузку на суда будет осуществлять судопогрузочная машина линейно-радиального типа, которая отличается высокой производительностью и соответствует европейским экологическим стандартам.

Кроме того, на месторождении угля завершаются первый этап строительства автомобильной дороги от порта до будущей обогатительной фабрики и угольного разреза. Это позволит обеспечить доставку из порта материалов и оборудования, необходимых для строительства обогатительной фабрики.