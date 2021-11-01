На междугороднюю линию Дудинка — Норильск вышел новый автобус

Это один из первых автобусов, приобретённых «Норникелем» по программе поддержки коренных малочисленных народов Таймыра.

Два новых транспортных средства пополнили автопарк муниципального пассажирского автотранспортного предприятия Дудинки этим летом, сообщает официальный портал города.

Новые автобусы будет легко узнать: по инициативе Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра их украсили рисунками победителей детского конкурса, приуроченного к 90-летию муниципального района. Из трёх десятков работ учащихся школы № 1, чьи семьи занимаются оленеводством в таймырской тундре, было выбрано шесть лучших.

Отметим, что приобретение автобусов — одно из мероприятий масштабной программы «Норникеля» по оказанию содействия социально-экономическому развитию Таймыра. Она была разработана компанией совместно с местными властями и общественностью.