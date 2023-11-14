На минувшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 20 ДТП

Так, 7 ноября на 13-м километре автодороги Норильск – Талнах водитель автомобиля ВАЗ «Нива», игнорируя дорожный знак «Обгон запрещён», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Renault Logan. Травмы получили оба водителя и пассажир французского автомобиля.

11 ноября в вечернее время на ул. Вокзальной, в районе дома № 8а, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в сторону аэропорта Норильск, столкнулся с автогрейдером ДЗ-98В, который двигался впереди в попутном направлении по крайней правой полосе. В результате автоаварии водитель легковушки с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекторы предупреждают: во время движения водитель и пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Водителям необходимо учитывать состояние проезжей части и погодные условия во время движения.