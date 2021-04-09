На модернизацию городских сетей Норильска планируется выделить 1,6 млрд рублей до 2024 года

Модернизация коллекторного хозяйства будет проходить с использованием современных технологий и материалов. Также планируется увеличить мощность сетей, при монтаже установить датчики и системы автоматики для предупреждения аварийных ситуаций на магистралях. На случай аварии рассматривается также вопрос о введении системы автоматического переключения трасс.

В период с 2021 по 2024 год намечается замена 11 687 погонных метров коммуникаций, 9852 пог. м из которых - за счет финансирования компании «Норникель», 1835 пог. м за счет краевых и муниципальных средств.

На проведение работ в текущем году в настоящий момент заключаются договоры на проекты и проектно-сметную документацию отдельных участков. С учётом строительства новых объектов вносятся изменения в существующие схемы водоснабжения. Для строительства нового коллектора к новому жилому комплексу в Оганере протяженностью около 3 км в период до 2024 года будет потрачено порядка 4 млрд рублей. На модернизацию всего коллекторного хозяйства Оганера планируется потратить порядка 25 млрд рублей.