На модернизацию городских сетей Норильска планируется выделить 1,6 млрд рублей до 2024 года
На модернизацию городских сетей Норильска планируется выделить 1,6 млрд рублей до 2024 года
Об этом заместитель главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко сообщил на совещании по вопросам реализации Соглашения о комплексных мерах по социально-экономическому развитию Норильска на период до 2024 года.
Модернизация коллекторного хозяйства будет проходить с использованием современных технологий и материалов. Также планируется увеличить мощность сетей, при монтаже установить датчики и системы автоматики для предупреждения аварийных ситуаций на магистралях. На случай аварии рассматривается также вопрос о введении системы автоматического переключения трасс.
В период с 2021 по 2024 год намечается замена 11 687 погонных метров коммуникаций, 9852 пог. м из которых - за счет финансирования компании «Норникель», 1835 пог. м за счет краевых и муниципальных средств.
На проведение работ в текущем году в настоящий момент заключаются договоры на проекты и проектно-сметную документацию отдельных участков. С учётом строительства новых объектов вносятся изменения в существующие схемы водоснабжения. Для строительства нового коллектора к новому жилому комплексу в Оганере протяженностью около 3 км в период до 2024 года будет потрачено порядка 4 млрд рублей. На модернизацию всего коллекторного хозяйства Оганера планируется потратить порядка 25 млрд рублей.