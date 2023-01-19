На начало текущего года Банк земли по региону составляет 3639,73 га

В региональном управлении Росреестра отметили, что на начало прошлого года Банк земли насчитывал 1818,7 га. Согласно поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина перед субъектами России в 2022 году была поставлена задача об обеспечении двукратного увеличения площади по сравнению с её прошлогодними значениями.

Банк земельных участков для жилищного строительства формируется в целях функционирования сервиса «Земля для стройки». Данный сервис (размещен на публичной кадастровой карте) содержит перечень земельных участков и территорий, подходящих для строительства жилья, в том числе многоквартирных домов.

«В Красноярском крае выполнена поставленная правительством РФ перед регионами задача по двукратному увеличению площади, - пояснила Татьяна Голдобина, руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю. - По Красноярскому краю задача выполнена. Целями создания цифрового ресурса являются упрощение процесса вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства, а также увеличение объемов строительства, тем самым улучшения комфортности городской среды для проживания людей».

«Формирование региональных банков земельных участков, которые можно вовлечь в оборот, и размещение этих сведений в едином консолидированном ресурсе, позволит потенциальным инвесторам в режиме онлайн выбирать земельные участки для строительства не только на территории Красноярского края, но и по всей России», - сообщила Наталья Черных, руководитель Красноярского подразделения «Кадастровые инженеры».