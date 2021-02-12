На Надеждинском металлургическом заводе приступили к плановому шестисуточному ремонту 2-й производственной линии

В плавильном цеху № 1 находятся две технологических линии — симметрично расположенное оборудование схожих технологий. Во вторник вечером была остановлена вторая линия для проведения технического обслуживания и ремонта. Ремонту подвергнуты элементы печи взвешенной плавки № 2, котёл-утилизатор №2, оборудование электропечного отделения и электрофильтров.

Главной задачей ремонтно-профилактических работ является выполнение программы по выплавке файнштейна для Кольской ГМК. В числе основных ремонтируются три печных агрегата, четыре сушильных, два агрегата электрофильтров и один котёл-утилизатор. Согласно плану на ремонт отведено шесть суток, все работы рассчитаны именно на этот период.

Ремонты являются регламентными и проводятся согласно установленной периодичности один раз в три месяца. Для печей взвешенной плавки — четыре текущих ремонта в год. Целью ремонта является восстановление технических характеристик оборудования и его стабильная работа в следующий межремонтный период.

Силами подрядчика в лице ООО «Норильскникельремонт» в печи взвешенной плавки будет проведена замена огнеупорных блоков на своде отстойника, кессонов 3-го шлакового шпура, скребкового транспортёра подачи песка на сушильном участке плавильного цеха. Запланированы текущие ремонты транспортёров, обезвоживателей, эрлифтов, барабанных сушилок, ленты на ленточных транспортёрах. Круглосуточно в ремонте были задействованы порядка 100 человек, в том числе работники завода. Согласно графику печь встанет под разогрев 15 февраля утром.