На наш век хватит

Это сооружение расположено около 73–го км автодороги Дудинка — Норильск и проходит над ручьём Кайерканским. Объект был построен в 1954 году и состоял из двух железобетонных пролётов и промежуточной опоры. Почтенный возраст и климатические условия повлияли на его состояние. При обследовании моста выяснилось, что опора начала смещаться, поэтому инженеры приняли решение о его капитальном ремонте, в частности о замене конструкции на однопролётную, которая по характеристикам не будет уступать прежней.

Новый пролёт собрали на другой промышленной площадке, погрузили на подвижной состав и перевезли на площадку Кайерканского угольного разреза.

Мост над ручьём Кайерканским находится в ведении предприятия технологического железнодорожного транспорта, поэтому хозяева курируют ремонт. Подрядчиком на проекте является «Норильскникельремонт», а именно ремонтно–строительный трест. Его работникам предстоит разобрать два железобетонных пролёта, каждый длиной по 17,5 метра и весом по 200 тонн, и ненадёжную промежуточную опору.

Масса новой металлической конструкции — около 80 тонн. Одним железнодорожным краном такой вес не взять, поэтому задействуют две мощные грузоподъёмные единицы техники. Чтобы установить автомобильный кран, пришлось демонтировать рельсы и шпалы части пути, произвести отсыпку территории.

Отсыпку площадки и подготовку к капитальному ремонту начали в июле, причём объём подготовительных операций с применением немалого количества техники едва ли не больше, чем — предстоящих монтажных работ.

Пока продолжается капитальный ремонт на этой ветке, движение грузов организовано по другому ходу. Демонтаж двух старых пролётов и промежуточной опоры, а также установка металлического строения займут не более 10 дней. Восстановят и демонтированную часть железнодорожного пути. По словам специалистов, обновлённый мост прослужит лет сто.