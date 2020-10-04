На НМЗ опробуют вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты

Это устройство в Заполярном филиале тестируют уже около года. На Надеждинский металлургический завод его передали с рудника «Комсомольский», где он получил хорошие отзывы. Предварительно согласовали с производителем программное обеспечение, так как СИЗы, выдаваемые работникам НМЗ, отличаются от тех, что получают горняки. Для проведения опытно–промышленных испытаний на «Надежде» выбрали плавильный участок №3, где работают порядка 230 человек.

Аппарат самообслуживания производства компании «Вейдингбокс» предоставила фирма «Восток–Сервис». В устройстве 540 ячеек. Можно подбирать разные конфигурации загрузки и комбинировать номенклатуру. По словам начальника отдела ПБиОТ НМЗ Евгения Рябцева, сейчас в устройство загружают семь наименований СИЗов, наиболее востребованных у работников участка, — это беруши, мыло, предфильтры, фильтры, очки и два вида перчаток. Сотруднику достаточно приложить к дисплею специальную пластиковую карточку. Система сама считывает информацию из базы данных, где прописаны нормативы выдачи СИЗ. И если работник уже исчерпал лимит, аппарат просто не разблокирует нужную ячейку. Как рассказал представитель фирмы «Восток–Сервис» Виталий Фёдоров, сотрудник, ответственный за работу аппарата, может со своего компьютера, планшета или телефона отслеживать остаток СИЗ, чтобы своевременно пополнять их запас. «Сейчас мы разрабатываем интеграцию вендингового аппарата с системой SAP, при которой учёт получения СИЗ будет сразу же отображаться в SAP», — отметил Федоров.

Сотрудники НМЗ уже оценили новинку. Удобство они видят в том, что необходимые СИЗы можно получить прямо перед сменой, за несколько минут.