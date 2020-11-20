На НМЗ продолжается возведение цеха по производству серной кислоты
На НМЗ продолжается возведение цеха по производству серной кислоты
На территории Надеждинского металлургического завода полным ходом идёт монтаж металлоконструкций будущего цеха по производству серной кислоты из отходящих серосодержащих газов плавильного цеха НМЗ. Это один из производственных объектов, возводимых в рамках «Серной программы» — крупнейшего экологического проекта «Норникеля», не имеющего аналогов в мире.
К строительно-монтажным работам на НМЗ приступили в начале этого года. Они ведутся параллельно сразу на всех площадках, необходимых для запуска комплекса по утилизации диоксида серы, включая отсыпку дамбы будущего хранилища гипса — конечного продукта, получаемого в результате переработки газов печей взвешенной плавки.
В настоящее время ведутся работы по обустройству фундаментов основных зданий, а на некоторых участках подрядчики уже начали возводить каркас строений. За время строительства под фундаменты было уложено более 13 тысяч кубических метров бетона, но работы ещё предстоит немало. Одновременно со строительно-монтажными работами на площадке налаживается складская деятельность и готовится к запуску собственное производство необходимых для стройки материалов, включая бетонно-растворный узел.
Сейчас на строительных площадках работают более трёх сотен рабочих, однако это не предел. Следующим летом их численность будет достигать почти 1,5 тысячи человек. Несмотря на сжатые сроки и плотный график, работы ведутся с соблюдением всех правил техники безопасности. В октябре для строителей даже приходилось вводить актированные дни из-за сильной пурги.
Особое внимание уделяется всем требованиям при монтаже металлоконструкций. Вести подобные работы с применением кранов запрещено при сильном ветре. Так что строители не теряют времени, по максимуму используя каждый погожий день. Представители подрядчика уверены, что сроки строительства будут соблюдены. Завершение всех строительно-монтажных работ намечено на конец 2022 года, затем начнётся комплексное опробование и запуск производства.
Основной подрядчик на площадке — компания «СТЭП», которая имеет большой опыт в строительстве технически сложных промышленных объектов в различных климатических условиях.
«Серная программа» реализуется поэтапно с завершением двух основных вех в 2023 и в 2025 годах и позволит сократить выбросы диоксида серы почти в 10 раз до нормативного уровня.