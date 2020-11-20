На НМЗ продолжается возведение цеха по производству серной кислоты

К строительно-монтажным работам на НМЗ приступили в начале этого года. Они ведутся параллельно сразу на всех площадках, необходимых для запуска комплекса по утилизации диоксида серы, включая отсыпку дамбы будущего хранилища гипса — конечного продукта, получаемого в результате переработки газов печей взвешенной плавки.

В настоящее время ведутся работы по обустройству фундаментов основных зданий, а на некоторых участках подрядчики уже начали возводить каркас строений. За время строительства под фундаменты было уложено более 13 тысяч кубических метров бетона, но работы ещё предстоит немало. Одновременно со строительно-монтажными работами на площадке налаживается складская деятельность и готовится к запуску собственное производство необходимых для стройки материалов, включая бетонно-растворный узел.

Сейчас на строительных площадках работают более трёх сотен рабочих, однако это не предел. Следующим летом их численность будет достигать почти 1,5 тысячи человек. Несмотря на сжатые сроки и плотный график, работы ведутся с соблюдением всех правил техники безопасности. В октябре для строителей даже приходилось вводить актированные дни из-за сильной пурги.

Особое внимание уделяется всем требованиям при монтаже металлоконструкций. Вести подобные работы с применением кранов запрещено при сильном ветре. Так что строители не теряют времени, по максимуму используя каждый погожий день. Представители подрядчика уверены, что сроки строительства будут соблюдены. Завершение всех строительно-монтажных работ намечено на конец 2022 года, затем начнётся комплексное опробование и запуск производства.

Основной подрядчик на площадке — компания «СТЭП», которая имеет большой опыт в строительстве технически сложных промышленных объектов в различных климатических условиях.

«Серная программа» реализуется поэтапно с завершением двух основных вех в 2023 и в 2025 годах и позволит сократить выбросы диоксида серы почти в 10 раз до нормативного уровня.