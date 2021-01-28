На норильском рыбозаводе вывели мальков боганидского гольца

Икра боганидского гольца, которую доставили в Норильск из экспедиции на оз. Собачье в январе, дала первые плоды — из неё вылупились личинки. Как сообщает пресс-служба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), это первые плоды проекта по разведению в аквакультуре таймырской рыбы.

В экспедиции на оз. Собачье приняли участие сотрудники Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Всё это стало первым этапом в реализации программы «Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца р. Salvelinus оз. Собачье», который разделился на несколько подэтапов. Сначала сотрудники отловили икру, затем оплодотворили её в полевых условиях, и только потом она была доставлена в Норильск.

Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы получить возможность товарного производства рыбы с уникальными питательными свойствами, так как улов редкой породы рыбы в озере запрещён.

Первый шаг сделан — мальки вылупились. Теперь каждый этап их развития будет отслеживаться специалистами Норильского рыбоводно-инкубационного завода, а также учёными из Красноярска и Москвы.

«В случае успеха проекта по выращиванию гольца это будет отечественная культура (маточное стадо) с высокой питательной ценностью. В перспективе планируется выращивать рыбу полностью на отечественных кормах. Внедрение боганидского гольца в аквакультуру также поможет сохранению биоразнообразия российской Арктики. Это одно из направлений деятельности Проектного офиса развития Арктики», — цитирует ТАСС слова генерального директора ПОРА Александра Стоцкого.