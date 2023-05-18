На общегородской планёрке при главе города обсудили план ремонтов жилых домов

– Ремонт фасадов уже ведётся на объектах по адресам: ул. Мира, 1, 2; Богдана Хмельницкого, 23 и 27. На ул. Мира строители выставляют леса для ремонта цокольной забирки, — отметил Сергей Гарбарук.

В этом году отремонтируют 35 крыш жилых домов (стоимость — 431 млн рублей). Ремонты нулевого цикла обойдутся в 771 млн рублей, часть из них уже выполнена: ул. Ленинградская, 1; Орджоникидзе, 12а, и Ленинский пр., 42.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что ремонтировать фасады в этом году начали беспрецедентно рано, в апреле. А вот кровельщиков пока не видно. Он добавил, что важно обновить в срок фасады домов на Ленинском проспекте, поскольку они являются объектами культурного наследия.

Сергей Гарбарук в свою очередь пояснил, что кровельщиков подвёл поздний завоз материалов. Активный старт работ ожидается в июне. А для обновления домов на центральной улице необходимо выбрать подрядчика и завершить экспертизу в Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

– Но проект есть, потенциальные исполнители работ — тоже. Постараемся уже в июне выставить леса на этих домах, — заключил он.