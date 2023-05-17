На общегородском совещании при главе Норильска обсудили результаты снегоочистки территорий города

С начала года из дворов Большого Норильска вывезено 587 500 куб. м снега.

В ходе совещания Инна Русяева, и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, рассказала, что работы продолжаются, и напомнила, что очистка дворов и подъездных путей к домам ведётся управляющими компаниями (УК) по договорам управления, в которых указаны перечень работ и периодичность их проведения. Существуют и графики вывоза снега, разработанные УК. При ухудшении погоды в эти планы вносятся изменения: в дни снегопадов и штормовых предупреждений в первую очередь очищаются подъездные пути для служб экстренного реагирования и прохода жителей к подъездам.

- Начиная с января из дворов Большого Норильска вывезено 587 500 метров кубических снега. В среднем на этих работах ежедневно задействовано до 60 единиц техники, — добавила Инна Русяева.

Тем не менее от горожан продолжают поступать жалобы — только в апреле зафиксировано 53 обращения по поводу неудовлетворительной снегоочистки. В этой связи УГХ проводит осмотры дворов во всех районах города, по итогам которых в отношении некоторых УК («Город», «Нордсервис» и «ЖКС») уже составлены протоколы об административных правонарушениях. Им предстоит оплатить штраф и закончить очистку. Осмотры продолжаются.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что сейчас важно продолжать следить и за обращениями граждан, чтобы оперативно на них реагировать.

Что касается снегоуборки на дорогах и улицах, то, по словам Игоря Петеримова, начальника «Норильскавтодора», с начала зимы вывезено более 770 000 тонн снега (с 1 января — почти 470 000 тонн):

- В этом году убирают снег и борются с гололёдом три подрядчика: «Норникель» содержит и очищает трассу Норильск — Алыкель; компания «Айсберг» взяла на себя район Кайеркан; «Илан-Норильск» — дорогу Норильск — Талнах, Центральный район, Оганер и Талнах. В каждую смену на улицах и дорогах работают до 60 снегоуборочных машин.

Пока стоит задача вывезти снег и убрать лишнюю воду, а затем начнут работу уличные пылесосы, машины с фронтальными и боковыми щётками для очистки тротуаров, газонного и бортового камня. Эта техника может работать только при устойчивых положительных температурах, но она уже готова к запуску, отметили в «Норильскавтодоре».