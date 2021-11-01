На одном из мясоперерабатывающих предприятий города изъяли почти две тонны опасных мясных и молочных продуктов

В Норильске на одном из мясоперерабатывающих предприятий и в нескольких магазинах розничной торговли обнаружили небезопасные в ветеринарном отношении мясные и молочные продукты. Рейд провели специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю и сотрудники краевой прокуратуры.

В ходе проверки межведомственная комиссия обнаружила нарушения требований ветеринарного законодательства: на упаковках мясных изделий отсутствовали маркировка и срок годности, на мясных тушах — оттиски ветеринарных клейм и штампов, а у некоторых видов молочной и мясной продукции истёк срок годности.

«По результатам мероприятия приостановлен оборот 1,9 тонны мясной и молочной продукции, а именно — колбасных изделий, говяжьего жира, полуфабрикатов из мяса птицы, субпродуктов, сыров. Продукты не отвечали требованиям качества и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания, продукция изъята.

За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.