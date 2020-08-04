На озере Лама строится визит-центр

В июле дружная команда волонтёров-строителей движения «Друзья заповедников Таймыра» отправилась на озеро Лама, чтобы построить визит-центр. Проект поддержан в этом году благотворительной программой «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель» и посвящён развитию туризма на плато Путорана, а именно - в охранной зоне заповедника «Путоранский». Озеро Лама, где будет работать визит-центр - самое посещаемое озеро системы больших норильский озёр, поскольку оно самое доступное и по праву считается одним из самых живописных.

В дирекции «Заповедников Таймыра» сообщили, что волонтёры провели на полевых работах две недели, занимаясь постройкой купольного домика «Добросфера Z8». Внутренней отделкой и наполнением визит-центра теперь займётся команда специалистов. Новый визит-центр станет ключевой точкой для посещения гостями территории, где туристы смогут узнать исчерпывающую информацию о плато Путорана, туристических маршрутах, заповедной системе и природе Таймыра в целом.

Большую часть времени команда, состоящая из волонтёров-мужчин и сотрудников заповедников, проводила на стройке, а девушки-волонтёры хозяйничали на полевой кухне. По словам участников, за всё время у добровольцев был всего один выходной. Но он стал настоящим путешествием, эмоционального запала от которого хватит как минимум на год. В этот день волонтёры отправились на водопады, которые находятся в паре часов ходьбы от базы, для разведки маршрута будущей экотропы. По пути они искали интересные туристические объекты, а также определяли места для остановок, где будущий турист сможет передохнуть и сделать незабываемые фотографии на память о своём путешествии по плато. На основе полученной информации отдел экологического просвещения создаст контент для будущих посетителей визит-центра, куда войдут оснащение тропы информационными щитами, буклеты, брошюры, цифровая информация о флоре и фауне территории, геологическом рельефе участка и многое другое для просвещения жителей и гостей города.

Помимо водопадов, в выходной день участники проекта изучили ближайшие к базе горы и горную чашу, из которой берут начало водопады. Поднялись на вершину плато, установили на горе гурий с посланием для будущих туристов. По решению группы волонтёров гору стали называть Алёнкиной в честь руководителя волонтёрского движения - Алёны Захватихаты. Ребята обосновали это тем, что не один год знают Алёну как куратора движения и ведущую культурных и просветительских мероприятий с волонтёрами.

Кстати, волонтеры с проекта «Чисто_Аян», который проходил прошлым летом, и на Ламе организовали большую уборку - собирали старые ржавые бочки и мусор, найденный на участке. Каждый день береговая линия очищалась от следов человеческой деятельности прошлых лет - что-то прибило волной, а что-то оставили нерадивые туристы. Волонтёры предложили рассмотреть вариант ещё одного целевого проекта по уборке мусора на этой территории.

«Заповедники Таймыра» благодарят всю команду проекта за труд в непростых полевых условиях и отношение к природе и будущему Таймыра.