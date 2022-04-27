На период демонтажа аварийной эстакады участок ул. Павлова будет перекрыт

Речь идёт об участке дороги по ул. Павлова от ул. Лауреатов до пересечения с автодорогой Юго-восточный въезд. Перекрывать дорогу для движения всех видов транспорта будут ежедневно с 27 апреля по 3 мая с 19.00 до 07.00.