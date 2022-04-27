МАУ ИЦ «Норильские новости»

На период демонтажа аварийной эстакады участок ул. Павлова будет перекрыт

На период демонтажа аварийной эстакады участок ул. Павлова будет перекрыт

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На период демонтажа аварийной эстакады участок ул. Павлова будет перекрыт

На период демонтажа аварийной эстакады участок ул. Павлова будет перекрыт

Речь идёт об участке дороги по ул. Павлова от ул. Лауреатов до пересечения с автодорогой Юго-восточный въезд. Перекрывать дорогу для движения всех видов транспорта будут ежедневно с 27 апреля по 3 мая с 19.00 до 07.00.

27 апреля в 13:23 410
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