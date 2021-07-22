МАУ ИЦ «Норильские новости»

На пешеходных переходах Норильска появятся специальные ограждения

На пешеходных переходах Норильска появятся специальные ограждения

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На пешеходных переходах Норильска появятся специальные ограждения

Как пояснил и. о. начальника отдела ОСАДиБДД Андрей Шрайнер, делается это для безопасности пешеходов.

На пешеходных переходах Норильска появятся специальные огражденияНа пешеходных переходах Норильска появятся специальные ограждения

Основная цель таких ограждений - направлять людей на зебру, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте. Их установят во всех районах Норильска (согласно контракту, общая протяжённость составит 911 м).

- Такие ограждения уже появились на перекрёстках: пр. Ленинский - ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский - ул. Дзержинского, частично - на перекрёстке пр. Ленинский - ул. Советская. Также их установят в Талнахе на ул. Строителей, на пешеходном переходе возле автовокзала и на автодороге Норильск - Талнах в районе лыжной базы «Оль-Гуль», - сообщил Андрей Шрайнер.

Фото Ирина Яринская
22 июля в 14:44 470
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