На пешеходных переходах Норильска появятся специальные ограждения

Основная цель таких ограждений - направлять людей на зебру, чтобы они не переходили дорогу в неположенном месте. Их установят во всех районах Норильска (согласно контракту, общая протяжённость составит 911 м).

- Такие ограждения уже появились на перекрёстках: пр. Ленинский - ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский - ул. Дзержинского, частично - на перекрёстке пр. Ленинский - ул. Советская. Также их установят в Талнахе на ул. Строителей, на пешеходном переходе возле автовокзала и на автодороге Норильск - Талнах в районе лыжной базы «Оль-Гуль», - сообщил Андрей Шрайнер.