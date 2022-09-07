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На пешеходных переходах устанавливают современные светофоры

На пешеходных переходах устанавливают современные светофоры

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На пешеходных переходах устанавливают современные светофоры

Сегодня новый светофор появился на пешеходном переходе в районе металлургического цеха № 1 в районе Медного завода.

На пешеходных переходах устанавливают современные светофоры

Как пояснил Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», оборудовать светофорами переходы на четырёхполосных трассах предписывают нормативы. Предварительно к объекту подвели кабельные линии, затем установили стойки, контроллеры и сам светофор, а также ограждения и тротуар. Работы стартовали в июне, стоимость обустройства объекта составила 2.4 млн рублей.

Этим летом в городе появилось ещё три современных светофорных комплекса: на трассе Норильск-Алыкель (на протяжении Вокзального шоссе) и в районе дома по ул. Хантайской, 37. Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
7 сентября в 15:27 1260
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