На пешеходных переходах устанавливают современные светофоры

Как пояснил Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», оборудовать светофорами переходы на четырёхполосных трассах предписывают нормативы. Предварительно к объекту подвели кабельные линии, затем установили стойки, контроллеры и сам светофор, а также ограждения и тротуар. Работы стартовали в июне, стоимость обустройства объекта составила 2.4 млн рублей.

Этим летом в городе появилось ещё три современных светофорных комплекса: на трассе Норильск-Алыкель (на протяжении Вокзального шоссе) и в районе дома по ул. Хантайской, 37. Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы».