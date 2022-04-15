На площадке «Серной программы» прошла уникальная операция по монтажу крупного оборудования в ограниченном пространстве

Этому предшествовал целый год кропотливой подготовки: от разработки чертежей, расчётов нагрузки, прокладки специального коридора для транспортировки теплообменников до подготовки места проведения работ по их установке. Благодаря проделанной колоссальной работе, точности и слаженности сил «Норникеля» и его подрядчиков транспортировка и монтаж идут чётко по плану. На сегодня на площадку «Надежды» из Дудинского морского порта доставлено пять агрегатов, смонтирован один.

«Наш успех стал возможен благодаря тщательной подготовке. Всего теплообменников 15. Соответственно, мы должны будем проделать столько же уникальных операций. Вес теплообменников варьируется от 130 до 210 тонн, габариты у них разные, в этом и заключается сложность», - пояснил руководитель проекта по установке и монтажу теплообменных агрегатов Андрей Журавлев.

Задачи выполняет большая профессиональная команда, обладающая соответствующими навыками и оборудованием. До момента, когда первый многотонный агрегат из горизонтального положения поставили вертикально на специально подготовленный фундамент, прошел не один день. Благодаря ювелирной подготовке, сама установка заняла всего несколько часов, в процессе было занято два десятка специалистов. У каждого была своя роль и чёткий функционал, а их главными помощниками стали умные механизмы: портальная Venta-система с двумя домкратами, грузоподъёмностью по 200 тонн каждый, и вспомогательный 250-тонный кран. Всё продумано до мелочей.

Все основания под теплообменниками, по словам главного менеджера проектного офиса «Серной программы» на площадке НМЗ Михаила Бугаева, под теплообменниками выполнены из бетона класса В35, который футеруется кислотоупорным кирпичом. Агрегаты планируется смонтировать в течение трёх месяцев в контактно-компрессорном отделении. Их задача - помогать обмену теплом между слоями в контактных аппаратах. Это внушительные ёмкости высотой в 27 метров, практически с девятиэтажный дом. Их монтаж идёт параллельно с установкой теплообменников.

Первый теплообменный аппарат является пусковым. Именно он будет участвовать в запуске катализатора в контактном аппарате для окисления диоксида серы и играть важную роль в сокращении выбросов, объём которых в результате реализации «Серной программы» предполагается сократить более чем на 90%.

Монтаж аппаратов организован так, что процесс идёт параллельно с работой основной производственной цепочки. Более трёх тысяч человек круглосуточно возводят почти три десятка объектов, прокладывают километры трубопроводов, монтируют тысячи тонн оборудования, 70% которого - отечественного производства. Сами теплообменники тоже сделаны в России, в Тамбове, специально для «Серной программы». Фактически, в проекте участвует чуть ли не вся страна: есть оборудование, поступившее из Ярославской области, Таганрога, Волгограда, Екатеринбурга и других городов России.

«Строительство одного из крупнейших проектов в новейшей истории российской горно-металлургической отрасли идёт полным ходом. Уже в горизонте нескольких месяцев мы приступим к пусконаладке отдельных объектов. Рассчитываем, что в течение 2023 года мы сможем выйти на цели и задачи, поставленные в рамках «Серной программы», а именно – по сокращению выбросов диоксида серы на площадке Надеждинского металлургического завода. Естественно, есть известные всем логистические трудности, сложности с поставками оборудования. Но всей нашей командой, дружно, мы пытаемся эти вопросы решать», - подчеркнул старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Параллельно компания ведёт набор и подготовку специалистов для службы эксплуатации нового экологического производства, чтобы, когда наступит срок, всё слаженно и надёжно заработало на благо Норильска.