На подъёме

План на 2022 год выполнен с опережением графика, рассказал Тарас Метляев, и. о. руководителя регионального фонда капитальных ремонтов, 30 лифтов смонтированы ещё в прошлом году, большинство из них уже работают, последние будут запущены в ближайшее время. Всего за годы работы регфонда в Норильске заменены лифты в 235 домах, в 162 — за последние три года (2020–2022 годы).

В регфонде отметили, что знают о недовольстве горожан длительным вводом в эксплуатацию некоторых подъёмников. Такая ситуация возникла из–за ряда согласований и недопонимания сторон, задействованных в капремонте.

– Алгоритм действий такой: подрядчик по договору с нами меняет лифт, после чего требуется провести его полное техническое освидетельствование. По конкурсу право на это выиграла организация Щербинский лифтостроительный завод, и ему предстояло провести масштабные работы. После получения акта освидетельствования подрядчик готовит паспорт готовности лифта и передаёт его в управляющую компанию. Та, в свою очередь, должна подготовить пакет документов и обратиться в Ростехнадзор, специалисты которого выезжают на объект и проводят ещё одну проверку, после чего выдают акт ввода лифта в эксплуатацию. К сожалению, сегодня в городе нет представительства Ростехнадзора, поэтому пришлось привлекать специалистов из Красноярска, из–за чего также произошла заминка, — пояснил Тарас Метляев.

Следующий этап замены лифтового хозяйства в городе начнётся в следующем году и продлится до 2025 года. Согласно техрегламенту Таможенного союза должны быть заменены все лифты, отработавшие свой срок эксплуатации. Домов с такими подъёмниками в городе к 2025–му будет 90. Эти работы уже включены в краткосрочный план 2023–2025 годов, после его утверждения на уровне края собственникам жилья в этих домах направят предложение утвердить на общем собрании именно этот вид капремонта.

В регфонде напомнили, что вся программа капремонта рассчитана на 30 лет. Согласно ей в каждом доме запланирован набор работ — замена кровли, лифта, ремонт фасадов и так далее — на определённую трёхлетку.

– У собственников есть выбор. Они могут утвердить предложенные работы, например ту же замену лифта, выбрать другие либо отказаться от них полностью. Но все решения принимаются только на общих собраниях жильцов. Перечень работ, запланированных для того или иного дома, можно узнать на нашем сайте. Согласно законодательству в этот список должны быть включены все дома, за исключением признанных аварийными, домов блокированной застройки (без мест общего пользования) и имеющих меньше пяти квартир. Если по какой–то причине дом не указан, жителям необходимо обратиться в администрацию города с обращением о включении здания в список. Подчеркну: взносы на капремонт назначаются жильцам тех домов, которые входят в списки, — отметил и. о. руководителя регионального фонда капитальных ремонтов.

Большую сложность сегодня представляет капремонт домов, признанных объектами культурного наследия региона. Проектирование и сами работы в них могут вести только специализированные лицензированные организации. Во всей стране их не больше 15, в регионе — пять.

– Конечно, далеко не каждая организация готова заходить в такой сложный регион, как Норильск. Плюс, как правило, требуются дополнительные средства от органов власти для проведения реставрационных работ. Так что ситуация сложная, пытаемся решать, — рассказал Тарас Метляев.

В конце прошлого года несколько таких норильских домов вошли в план капремонта фасадов на лето 2022 года. Сейчас проходит конкурс по выбору подрядчика–проектанта, после чего проект должен быть согласован, затем будет открыт аукцион по выбору подрядчика, который осуществит ремонтные работы.

– Мы понимаем сложность процедуры. Нередки случаи, когда на эти конкурсы так никто и не заявляется. Но дом не остаётся «без присмотра» — по закону его обслуживанием занимается управляющая компания. Если администрация города объявляет ситуацию в конкретном доме чрезвычайной, мы имеем право заключить договор с единственным поставщиком нужной нам услуги, не проводя торги. Но пока, к счастью, подобного не случалось, — отметили в регфонде.

В ведомстве не скрывают, что есть трудности с подбором подрядчиков и на иные работы, не касающиеся объектов культурного наследия. Учитывая удалённость Норильска и сложную логистику, не каждая иногородняя компания готова взяться за ремонты. В регфонде такую ситуацию не считают проблемой, говорят, что просто есть трудности, причём как в Норильске, так и в Дудинке и отдалённых посёлках, например в Хатанге. Между тем в планах на будущие три года — обновление фасадов 24 норильских многоквартирных домов. Спасает то, что нередко конкурсы выигрывают местные подрядчики (за исключением выполнения специализированных видов работ). Сегодня специалисты фонда уже проводят торги, чтобы работы начались вовремя — с наступлением тепла.

– Этим летом в десяти домах планируется заменить инженерные сети, в том числе холодной, горячей воды и отопления. Кстати, шестой год мы повсеместно монтируем автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Но и здесь есть некоторые сложности: в местных домах отсутствуют подвальные помещения, где можно расположить это оборудование. Весь прошлый год мы искали решение и нашли, но в каждом случае оно индивидуальное. Так что работы будут продолжены, сейчас мы также подбираем подрядчиков, — заключили в регфонде.