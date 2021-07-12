На поле стадиона «Заполярник» обновят покрытие

- Мы оперативно реагируем на изменения и устраняем сезонные недочёты, - отметил Дмитрий Самородов, начальник управления капитального ремонта и строительства администрации Норильска. - На «Заполярнике» грунт ушёл практически на полтора метра. Скорее всего, его вымывают талые воды. Провал засыпали и утрамбовали щебнем.

Новое покрытие Masterfibre на поле стадиона по договору должно появиться к концу августа. Но работы планируется закончить пораньше, чтобы норильчане успели опробовать его в деле.

- К сожалению, методик укрепления грунта нет, поэтому подобных ситуаций избежать не удаётся. И нам ежегодно приходится устранять образовавшиеся за зиму ямы, чтобы норильчанам ничто не мешало заниматься спортом, - пояснил Дмитрий Самородов.