На полигоне промышленных отходов «Байкал-2000» продолжается ликвидация тления и задымления

В работах задействованы три бульдозера, один экскаватор, одна водовозка, три цистерны с мотопомпой и один погрузчик. Действия пожарных служб и техники корректируют восемь сотрудников промотвала, они же контролируют водоснабжение.

Отметим, что мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, проводимый в Талнахе, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявил.