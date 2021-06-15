МАУ ИЦ «Норильские новости»

На полигоне промышленных отходов «Байкал-2000» продолжается ликвидация тления и задымления

Главная / Новости / Город

На полигоне промышленных отходов «Байкал-2000» продолжается ликвидация тления и задымления

На полигоне промышленных отходов «Байкал-2000» продолжается ликвидация тления и задымления

В работах задействованы три бульдозера, один экскаватор, одна водовозка, три цистерны с мотопомпой и один погрузчик. Действия пожарных служб и техники корректируют восемь сотрудников промотвала, они же контролируют водоснабжение.

Отметим, что мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, проводимый в Талнахе, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявил.

Фото Ирина Яринская
15 июня в 09:38 480
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также