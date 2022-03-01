На полигоне «Стройбытсервис» ликвидировали очаги тления

Напомним, 16 февраля на месте сбора твёрдых коммунальных отходов было обнаружено возгорание, очаг которого находился на глубине семи метров, площадь горения достигала 800 кв. м. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГО и ЧС и отряды управления пожарной безопасности Заполярного филиала «Норникеля». Вскоре огонь был локализован.

Однако во избежание повторного возгорания на объект была пригнана спецтехника: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. На месте происшествия ежедневно вёлся мониторинг, а передвижная эколаборатория патрулировала прилегающие к полигону территории. Отборы проб атмосферного воздуха не показали превышений показателей загрязняющих веществ.

Сегодня от норильчан больше не поступает сообщений о задымлении.