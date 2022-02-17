На полигоне «Стройбытсервис» произошло возгорание

Как сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев, площадь возгорания составляет 800 кв. м, очаг находится на глубине 7 метров. На своей личной странице в Instagram градоначальник заявил, что сегодня он осмотрит место тления лично, после чего будут приняты дальнейшие действия.

В режиме видеоконференцсвязи он доложил о текущей обстановке министру экологии региона Павлу Борзых, уточнив, что очаги возгорания локализованы, но тление продолжается. Министр поручил городской администрации незамедлительно разработать план по ликвидации возгорания полигона ТКО и организовать ежедневный мониторинг термоточек.

«Ситуация не терпит промедления, вопрос необходимо решать здесь и сейчас. Совместно с администрацией города мы ежедневно будем следить за развитием событий и информировать местных жителей», - добавил он.

В районе полигона будет ежедневно проводить отбор проб атмосферного воздуха передвижная эколаборатория.