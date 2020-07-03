На полную яркость. Итоги SVET ON

Выбор направления

Норильск, Мончегорск, Никель, Дудинка, Чита, Заполярный, Мурманск, Москва, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Калуга, Ульяновск, Казань, Ростов–на–Дону, Таганрог, Малый Турыш и Буэнос–Айрес в режиме реального времени зажигали свет креатива, энергии и мотивации. На платформе Zoom собрались 120 участников. Кто–то выходил на связь прямо с дачи, кто–то танцевал с котейкой, но это не мешало школьникам задавать вопросы и предлагать идеи по заявленным направлениям форума. За три дня своё веское слово сказали более 30 спикеров. Среди них лётчик–космонавт, герой РФ Сергей Рязанский, социальный предприниматель Гузель Санжапова, SMM–эксперт Павел Гуров, специалисты по художественному изобретательству и творческой визуализации Басир и Ксения Шаоевы. Шанс пообщаться с ними ребятам подарила благотворительная программа «Мир новых возможностей» «Норникеля».

В первый день форума состоялась «Битва трендов». О преимуществах научно–технической деятельности рассказывал норильчанин Матвей Максимов — начинающий изобретатель, финалист международной выставки Lepin 2020, бронзовый призёр международной выставки изобретателей в Джакарте. К волонтёрской деятельности участников призывала Кристина Коняхина из Мончегорска. Девушка — автор соцпроекта «Тайны России», победитель конкурса «Мир новых возможностей». В прошлом году Кристина в качестве добровольца побывала на сорока мероприятиях. О базовых понятиях предпринимательства говорил норильчанин Иван Невзоров, который ещё школьником работал ассистентом у крупного бизнесмена, а сейчас готовится к открытию собственного бизнеса. Читинец Олег Вигуро доказывал, что неотъемлемой частью будущего станут цифровые технологии. Сам он в столь юном возрасте является главным редактором медиацентра «ЗаглавTV» школы № 27, звукорежиссёром подкастов на портале Zabnews и одним из руководителей сети читинских школьных медиацентров.

Форумчане могли задавать ребятам любые, даже самые каверзные вопросы. А авторов лучших из них организаторы поощряли билетом на заключительную виртуальную дискотеку с выступлением популярной исполнительницы Клавы Коки, а также набором сувениров с символикой форума.

Исследователи и изобретатели, выбравшие направление– трек ENGINERING, из подручных средств мастерили футболки, соревновались в эрудиции, знакомились с шедеврами инженерного мастерства, а также узнали, как создать своими руками игры вроде настольного футбола или гидравлического лабиринта. Деловые и предприимчивые собрались на треке STARTUP, узнали о том, как открыть свое дело без отрыва от школьной парты и зарегистрировать ИП, наравне с историями успеха изучали провалы известных бизнесменов, научились различать фрилансеров и самозанятых граждан. Трек TECHNOLOGIES объединил на своих вебинарах любителей соцсетей, блогов и цифровых технологий. Участникам рассказали, как раскрутить аккаунт до нескольких сотен подписчиков, как создать и продвигать собственный бренд, показали, как пользоваться инструментами оформления постов и сторис в Инстаграм.

Попутного ветра

О том, как желание творить добро превратить в реальную социальную активность, рассказывали на треке VOLUNTEERING, о котором хочется рассказать подробнее. Неравнодушные и инициативные школьники заполнили «волонтёрский чат», где в формате ток–шоу могли пообщаться с такими известными персонами, как звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Боганов, который также является участником программы «Лыжи мечты» и победителем международного форума «Доброволец России». Также своим видением организации волонтёрской работы с ребятами поделились создатель творческой инклюзивной студии «Э–моция» Инесса Клюкина, корпоративный волонтёр «Норникеля» Кристина Казакова и победитель конкурса «Доброволец года – 2019» норильчанин Игорь Останин.

На мастер–классе людей, выбравших добровольческую стезю, сравнивали с парусником в огромном море жизни — он движется к своей цели, при попутном ветре вдохновения, налегая на весла мотивации. О том, как управлять этим парусником, говорила координатор многофункционального волонтёрского контакт–центра «Хочу помогать» Мария Калашникова. По её словам, нужно всегда помнить, что волонтёр — не одинок, существует большое количество организаций, фондов и движений, где можно приложить свои силы на благо нуждающихся.

Между тем в беседе взрослые сами учились у детей. Этот факт подметила Юлия Манчук, автор проекта «Плавь пластик», победитель конкурса социальных проектов программы «Мир новых возможностей». Она призналась, что возьмёт на вооружение как минимум три–четыре предложения школьников. Участники её проекта сначала дробят собранный пластик в мелкую крошку, а затем делают из него различные папки для бумаг. Ищут идеальную формулу, одновременно пытаясь расширить ассортимент продукции. Юлия говорит, что они открыты для всего нового. Возможно, вчерашние слушатели и зрители SVET ON завтра придут ей на подмогу. И это очень кстати, ведь на подготовку одного изделия уходит два–три часа. Что ж, как ёмко написал один из ребят в соцсетях: «Форум закончился, а жизнь только начинается».