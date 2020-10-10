На полную мощь

В апреле 2014 года началась масштабная реконструкция ТОФ, которая велась без остановки действующего производства. Это один из крупнейших инвестиционных проектов «Норникеля», реализуемый в рамках принятой в 2013 году стратегии развития компании.

В период реконструкции на ТОФ установили новое современное оборудование, что позволило увеличить мощность переработки фабрики более чем на 30% — c 7,6 млн до 10,2 млн тонн руды. Кроме этого, удалось снизить потери металлов в хвостах, повысить качество никель–пирротинового и медного концентратов. Для складирования отвальных хвостов обогащения в районе Талнах было построено новое хвостохранилище со всей необходимой инфраструктурой. На текущий момент «Норникель» направил на реконструкцию ТОФ более 47 млрд рублей. Стратегией компании предусмотрено дальнейшее увеличение обогатительных мощностей ТОФ до 18 млн тонн руды в год за счёт строительства третьего пускового комплекса, которое уже ведётся.

Сейчас приступили к строительству объектов рудоподачи и рудоизмельчения. Возводятся приёмный бункер № 2, перегрузочные узлы № 2 и 3 и корпус перегрузки медистых и вкраплённых руд, насосная станция. В строительстве занято около 400 рабочих.

Уже вырыты котлованы под будущие здания. Один из них глубиной девять метров. Связано это с тем, что в данном случае решено применить технологию бессвайного строительства и разместить объекты непосредственно на скальном основании. Для этого на выбранном под застройку участке весь грунт убирается до твёрдого скального основания, затем котлован промывается и только после этого заливается бетоном, таким образом создаётся ровная плита, на которую и будет устанавливаться фундамент промышленного объекта.

– К работам мы приступили в конце августа. Сейчас проходим так называемый нулевой цикл, — рассказывает Игорь Евдокимов, руководитель по строительству дирекции по реконструкции ТОФ. Мы должны выполнить все фундаменты под рудоподачу до поставки оборудования, чтобы провести весь монтаж уже на самом фундаменте. Предстоит залить большой объём бетона — 12 тысяч кубов, эту работу нам необходимо выполнить до июля 2021 года. Примерно 600 кубов бетона уйдёт на создание подбетонки, около 11,5 тысячи кубов понадобится для устройства фундаментов. Здесь будет применяться техника непрерывного литья, когда сразу заливается по несколько тысяч кубов бетона в круглосуточном режиме, весь процесс занимает три–четыре дня. Поскольку уже наступила зима, делать это будет проблематично из–за низких температур. Поэтому в ближайшее время вокруг котлованов мы возведём временные тепловые контуры.

Другая проблема – где взять столько бетона, да ещё чтобы его поставки были непрерывными. Для решения этого вопроса недалеко от стройки был развёрнут бетонно–растворный узел.

Оборудование для объектов третьего пускового комплекса должно прийти в Норильск в августе–сентябре 2021 года, часть его установят прямо с колёс. Это те агрегаты, которые замуруют в тело будущих объектов рудоподачи и рудоизмельчения, остальное оборудование смонтируют уже после возведения каркаса здания.

Приёмный бункер будет внушительных размеров — высотой с пятиэтажный дом. Чтобы к нему могла проехать техника, строители возведут насыпь из скальной породы.

– Это стандартная технология при подобных работах, — поясняет Игорь Евдокимов. — Тут вот какая хитрость. Если строить этот бункер на уровне земли, то в зимний период мы столкнёмся с большими проблемами. Здесь выпадает большое количество снега, и дорогу постоянно будет заметать. Чтобы обеспечить работу, пришлось бы держать огромное количество техники и дополнительного персонала, а это нерентабельно. Так что решили строить в высоту и делать специальную отсыпку. При разработке проекта мы использовали уже имеющийся у нас опыт, ведь точно по такому же принципу построен приёмный бункер № 1 на ТОФ, который никогда не заметает.

К середине 2023 года планируется завершить работы по третьему пусковому комплексу, который к концу того же года должен выйти на свои промышленные мощности. Сейчас значительная часть бедного сырья (8 млн тонн в год) направляется для обогащения на Норильскую обогатительную фабрику. С запуском в эксплуатацию третьего пускового комплекса ТОФ произойдёт перераспределение потоков руды: к 2025 году ТОФ будет перерабатывать весь объём сырья, добываемого талнахскими рудниками.

Третий пусковой комплекс обеспечит повышение качества никелевого концентрата. Это благоприятно отразится на плавильных мощностях Надеждинского металлургического завода. Кроме этого, значительно улучшится экологическая ситуация, т. к. с хвостами будет уходить большое количество серы. Инвестиции в строительство третьего пускового комплекса составят порядка 40 млрд руб.