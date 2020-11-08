На полную мощность

Благодаря действующей в компании программе по развитию инфраструктуры в Норильском промышленном районе на 2020–2022 годы парк предприятия технологического железнодорожного транспорта пополняется новой техникой и оборудованием.

В этом году поступили 24 новых платформы, шесть цистерн для перевозки жидкой серы и 18 вагонов– самосвалов (думпкаров). В следующем году запланирована поставка 85 вагонов–самосвалов, 17 цистерн для перевозки нефтепродуктов, 20 полувагонов, 20 платформ универсальных, 3 вагонов–платформ (лесовоза).

Также в 2021 году ожидается поступление нового снегоочистителя «Плуг отвальный мощный» (МОП). В период 2021–2022 годов запланировано проведение глубокой модернизации железнодорожного роторного самоходного снегоочистителя высокой мощности «Байлхак». Покупка нового снегоочистителя и модернизация «Байлхака» обойдётся компании в 297 млн руб.

Справка «ЗП»

Норильская железная дорога — это замкнутая, изолированная, «островная» железнодорожная сеть, крупнейшая на территории бывшего СССР ведомственная железная дорога. Протяжённость железнодорожных путей составляет 365 км.

Предприятие технологического железнодорожного транспорта — это подразделение, созданное для перевозки грузов «Норникеля».

Почти за 84 года с момента своего основания силами ПТЖТ перевезён без малого один миллиард тонн различных грузов. В среднем за год норильские железнодорожники транспортируют свыше 18 млн тонн готовой продукции компании, материалов, оборудования, запасных частей, ГСМ, продовольствия и т.д.

Подвижной парк насчитывает: 54 тепловоза и 1843 вагона различных типов (цистерны, думпкары, платформы и т.д.), строительной и снегоочистительной техники на железнодорожном ходу — 12 единиц.