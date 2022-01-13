На посадочной площадке «Валёк» ввели в эксплуатацию новый контрольно-пропускной пункт

Здание КПП построено из современных энергосберегающих сэндвич-панелей. Оно возведено в рамках программы исполнения требований транспортной безопасности и выполняет важную функцию по обеспечению безопасности полётов. Кроме того, контрольно-пропускной пункт является «визитной карточкой» посадочной площадки, с него начинается путешествие.

«В новом здании КПП установлены пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, здесь находится пост охраны. На нём, согласно по договору, заключённому с управлением ведомственной охраны Министерства транспорта, дежурят два человека: один следит за мониторами, а второй работает с посетителями и персоналом», - рассказала начальник службы организации перевозок Галина Маначинская.

В новом здании КПП будут обслуживаться персонал и посетители. Пассажиры будут проходить через здание досмотра. Сделано это для того, чтобы разделить зоны безопасности.