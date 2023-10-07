На повышенных оборотах

Предприятие получило новую технику для проведения дорожных работ. Это позволит повысить качество содержания и ремонта дорог Норильского промышленного района. Парк техники пополнили два мини–погрузчика Lonking с комплектами навесного оборудования: ковша, шнекоротора, щётки, фрезы, бура. Также ожидается поставка шнекороторных установок на базе моделей «Урал» и К–703.

Обновление технологической базы позволит предприятию «Илан–Норильск» улучшить качество производимых работ и сократить их сроки за счёт особенностей новой техники. Высокая производительность мини–погрузчиков — мощный японский двигатель и скорость до 12,5 км/ч — позволяет проводить очистку дорог, доставку и распределение материалов в максимально сжатые сроки, без потерь качества выполнения работ.

Управляющая компания ГК «Юралс» и «Илан–Норильск» нацелены на постоянное развитие и модернизацию. Ранее была приобретена новая мощная дробильная установка, модернизировано уже имеющееся дробильное оборудование, в ближайшее время для лаборатории входного контроля будет поставлено сертифицированное здание в арктическом исполнении. Также в этом году приобретён и введён в работу новый асфальтобетонный завод — многофункциональный комплекс для производства асфальтобетонной смеси и дорожных материалов. Проект реализован предприятием «Илан–Норильск» в статусе резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ), а сумма финансовых инвестиций ГК «Юралс» составила около 225 миллионов рублей. Заводской комплекс обеспечивает Норильск качественными материалами для строительства и ремонта дорог по новому ГОСТу, что даёт гарантию долгосрочного сохранения дорожного покрытия даже в условиях арктического климата. Поддержку в реализации проекта оказало Агентство развития Норильска.

— Инвестиционный проект резидента Арктической зоны РФ особенно актуален в связи с растущими потребностями города в асфальтобетоне в период реализации комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года. Мы помогаем инвесторам подготовить пакет документов, а после получения статуса резидента АЗРФ сопровождаем на всех этапах реализации проектов и консультируем по всем возникающим вопросам, в том числе содействуем в организации встреч и взаимодействии с представителями администрации города, краевых и федеральных органов власти, – подчеркнул первый заместитель директора АРН Роман Кулян.

К концу августа компанией было отремонтировано более 250 тысяч квадратных метров дорог, что является важным вкладом в развитие инфраструктуры города: в целом, как известно, в планах на летне–осенний период по Норильску заложен ремонт более 400 тысяч квадратных метров дорог.

ООО «Илан–Норильск» рассчитывает до конца сентября выполнить все объёмы работ по ремонту улично–дорожной сети Норильска по контрактам с МКУ «Норильскавтодор».

Помимо плодотворного взаимодействия с городом, его руководством и основным заказчиком – МКУ «Норильскавтодор», предприятие успешно сотрудничает с подразделениями «Норникеля». В Дудинском порту идёт укладка покрытия причалов, площадок складирования и подъездных дорог для Заполярного транспортного филиала, завершается строительство хвостохранилища для ООО «Медвежий ручей». Заключены контракты на работы по асфальтированию и с другими подразделениями компании.

Фото предоставлено ООО «Илан–Норильск»