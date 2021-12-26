На пределе эмоций

Растём на глазах

Строить новое спортсооружение начали в августе 2018 года, и всего за пару лет компания «Норникель» возвела современный комплекс общей площадью более 10 тысяч кв. м. Спортхолл назвали в честь знаменитой белой медведицы Айки, которая в 1970–е годы жила в Норильске, в квартире кино– и телережиссёра Юрия Ледина. На строительство спорткомплекса градообразующее предприятие потратило около 3,6 млрд рублей. Его открыли 17 декабря 2020 года, и всего за двенадцать месяцев «Айка» стала ведущей ареной спортивной и культурной жизни города. Сегодня это не только домашняя площадка для мини– футбольного клуба «Норильский никель», здесь тренируются детские футбольные команды, а также баскетболисты, волейболисты, бадминтонисты и другие спортсмены. Работают фитнес–зал, бильярд, боулинг, танцевальная студия, детская зона и кафе.

– То, как строился наш долгожданный спортхолл, заслуживает большого уважения, — уверен

Николай Уткин, старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля». — Все мы прекрасно знаем, как суровы условия Норильска, а нам удалось в столь короткое время возвести комплекс, не побоюсь этого слова, мирового уровня. Ведь даже в России мало учреждений такой многопрофильной деятельности. «Норникель» всегда поддерживал массовые виды спорта и будет продолжать это делать, поэтому «Айке» мы желаем долго жить и процветать.

Отпраздновать первый день рождения спортхолла решили тоже с размахом, устроив целый спортивный фестиваль с приглашением звёзд российского футбола — Андрея Аршавина, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Сычёва, Андрея Тихонова, Владимира Быстрова и Руслана Пименова.

Начинать надо с малого

Именитые футболисты начали спортивный праздник с мастер–классов для юных спортсменов. Провели классическую разминку, показали несколько обучающих элементов, раскрыли пару профессиональных секретов и устроили небольшие матчи вместе с ребятами. При этом сложно было понять, кто больше радовался игре — воспитанники или их тренеры.

– Невозможно передать словами, как это здорово, что нас посещают такие люди, — признаётся Николай Павлов, старший тренер спортивной школы № 6. — Мы, конечно, много даём нашим детям на тренировках, но в любом учебном процессе должно быть разнообразие. А визит таких мастеров, как Аленичев, Тихонов, Аршавин, Сычёв, Быстров и Пименов, — это же невероятный стимул для увлечённых детей. Да вы на Егора Титова взгляните! Ему 45 лет, а он в потрясающей физической форме и такие вещи вытворяет! Смотрите, какая у него гибкость, дети некоторые упражнения даже не могут за ним повторить. Да и вообще важно, что у нас в Заполярье открываются такие спортивные комплексы, как «Айка», и нам есть, где заниматься любимым делом. Мы очень благодарны за это

«Норникелю» и за праздник тоже.

– Я сам впервые встречаюсь с такими звёздами, а уж дети и подавно, — еле сдерживает волнение Илья Борисов, детский тренер младшей возрастной группы. — Для меня это настоящий праздник! Мой любимый российский футболист — Андрей Тихонов, я напрямую ему об этом сказал. Меня до сих пор переполняют эмоции, ведь вот он, здесь, работает с моими воспитанниками. Мне тоже хочется воспитать игрока сборной страны. Думаю, это мечта любого тренера. А потом смотреть на него по телевизору, гордиться им, осознавая, что ты стоял у истоков его побед.

Норильские тренеры отмечают огромный интерес к большому футболу в городе, несмотря на то, что из–за климатических особенностей наш удел — мини–футбол. В «Айке» работают группы, куда набирают ребят от 4 до 13 лет, их готовят к поступлению в детско–юношеские спортивные школы. Причём педагоги спортхолла не делят детей по гендерному признаку, среди подрастающих футболистов есть и девчонки.

– Девочки даже превосходят мальчишек в сообразительности, исполнительности и дисциплинированности, — характеризует своих воспитанниц Илья Борисов. — Они у нас боевые, мальчикам спуска не дают.

– Я всего год занимаюсь футболом, и мне очень нравятся тренировки, — делится Вероника Семёнова, десятилетняя футболистка. — Сейчас я единственная девочка в моём возрастном потоке, ещё одна есть в младшей группе, ей пять лет. Я уже много чего перепробовала: гимнастику, танцы, но ничего из этого не понравилось, кроме футбола. И вроде у меня всё получается. Правда, пока нет любимого футболиста, но тренировка со звёздами очень необычная и полезная.

Отдыхая на скамейке запасных, вспотевший и изрядно запыхавшийся Андрей Аршавин, который, кстати, пришёл в футбол лишь в семь лет, отмечает, что у наших детей очень хорошая техника.

– Если честно, ребятам очень хотелось просто погонять с нами мяч, поэтому мы немного размялись и сразу начали играть. Это им приносит больше удовольствия, они ведь маленькие, академические истины и технические приёмы им пока не так интересны. И надо сказать, ваши ребята нас загоняли. До Норильска мы были в Ярославле, так вот заметно, что ваши дети по–настоящему заряжены на мини–футбол, у них отличная техника, финты, они чувствуют здесь себя в своей тарелке. Против них было сложно играть, пришлось по–настоящему включаться.

На большом фестивале ещё много говорили о ситуации в российском футболе: о том, как много в своё время было упущено; о необходимости развития спорта по всей стране, а не только в Москве; о том, как сделать здоровый образ жизни привлекательным. И здесь показательным является партнёрство «Норникеля» и Российского футбольного союза, которые курируют проект «Наша смена», направленный на поиск талантливых игроков, создание условий для их спортивного роста. Также программа включает в себя единую систему соревнований для футболистов в возрасте от 6 до 12 лет, чтобы помочь тренерам оценить текущий уровень готовности игроков и анализировать их сильные и слабые стороны.

Так, в ноябре звёзды российского футбола провели спортивный фестиваль в Ярославской области, следующей их остановкой стал Норильск.

– Сейчас происходят перемены в детском футболе, — рассуждает Дмитрий Сычёв. — Верхушка, то есть сборная России, зависит от основ, фундамента, а это как раз детский футбол. Нужны массовость, заинтересованность всех сторон, квалифицированные тренеры, которые знают, как работать с детьми от 4 до 7 лет и от 7 до 10 лет и так далее, это же всё разный подход. Нужны педагоги, которые закладывают в воспитанников техническую базу, иначе не будет ничего, и мы получим на выходе взрослых спортсменов среднего уровня. В своё время было много упущено, сейчас видно, что у нас мало звёзд футбола, мало конкурентоспособных спортсменов. А мы, в том числе благодаря таким проектам, должны помогать будущему российского футбола. Нам эта игра дала всё, и мы должны ей отплатить. Нам в детстве можно было только мечтать, чтобы встретиться на поле с нашими кумирами, а у ваших детей сейчас есть такая возможность. Им можно позавидовать.

8:5

Кульминацией футбольного фестиваля стал товарищеский матч звёзд российского футбола и 14 команд Норильска. На каждый поединок давалось всего три минуты. Казалось, хозяева с таким численным перевесом должны вымотать именитых гостей. Однако уже на второй минуте первой игры мяч оказался в воротах команды «Строитель», представляющей «Заполярную строительную компанию».

– Мы же должны гостей уважить, — оправдывается Юрий Максимов, капитан и организатор «Строителя». — Мы специально пропустили, чтобы гости остались довольны. Мы очень вежливые и уважаем своих соперников. Надеюсь, дальше всё будет по–другому, и наши товарищи из других норильских команд смогут отличиться и изменить ход игры.

Вот только товарищи из оставшихся любительских команд оказались такими же вежливыми и проиграли гостям со счётом 5:8. Впрочем, для большинства местных спортсменов приятным подарком стала сама игра с именитыми спортсменами.

Отличная мотивация

«Айка» на свой первый день рождения получила не только большой футбольный фестиваль, но и три миллиона рублей на развитие от компании «Норникель» и памятный адрес от города.

– Мы благодарны «Норникелю» за тот потрясающий праздник, который компания подарила городу, и за то, что она помогает развивать спорт на нашей непростой удалённой территории. Мы благодарны звёздам футбола, что они приехали и позанимались с нашими детьми, для ребят это уникальная возможность получить опыт. Очень хочется, чтобы такие фестивали, да ещё и с легендами мирового спорта, мотивировали норильчан приходить в спортзалы и больше увлекаться массовыми видами спорта, — отметил в своём выступлении глава города Дмитрий Карасев.

Финальным аккордом первого дня рождения стало открытие «Стены славы» в спортхолле «Айка». Приглашённые футболисты положили начало традиции «Поставь лайк «Айке», оставив свои автографы на стене. В «Норникеле» уверены: ждать героев для новой экспозиции долго не придётся. Ведь по инициативе президента компании Владимира Потанина в Норильске ежегодно проходит благотворительный хоккейный матч легенд мирового и отечественного хоккея, приезжают к нам и баскетболисты команды ЦСК, а Международный кубок Арктики по кёрлингу и вовсе можно назвать спортивным брендом территории.