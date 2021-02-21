На предприятии «Единое складское хозяйство» обновили гардеробные блоки

Персонал ПЕСХ БИО занимается приёмом и выдачей грузов для подразделений Заполярного филиала. В 2020 году здесь было принято и выдано материалов на сумму более 13 млрд рублей, обработано около 1,5 тысячи контейнеров.

Ремонт проводился в рамках программы «Норникеля» по улучшению социально–бытовых условий. За последние 17 лет её действия были проведены работы на 177 объектах: обновили гардеробные, столовые, спортивные залы, здравпункты и так далее. Только в 2020 году на реализацию программы компания направила почти 700 млн рублей.

Новые мужскую и женскую гардеробные секции разместили на третьем этаже АБК БИО, рассчитаны они на 50 человек. Там есть парилки, помещения для сушки спецодежды и просторные комнаты для приёма пищи общей площадью 750 кв. м. Закуплена и новая мебель. Работы вела подрядная организация «Монтэкс». В ходе ремонта был полностью перепланирован третий этаж здания, сделана кирпичная кладка и чистовая отделка стен, полов и потолков. Также проведена замена систем вентиляции, отопления, водо– и электроснабжения. Затраты составили около 40 млн рублей. Ремонт длился чуть более полугода.

«Старый гардеробный блок не соответствовал нынешним требованиям безопасности. Не было и парилок. Сейчас мы получили современное и удобное помещение, при строительстве применялись самые безопасные с экологической точки зрения материалы», — отметил главный инженер предприятия.