На промотвале «Байкал-2000» продолжаются работы по ликвидации возгораний

Здесь продолжают поддерживать в рабочем состоянии объездную дорогу, которая обеспечивает проезд инженерной и специальной техники, задействованной в мероприятиях по ликвидации возгораний. Трубопровод и гидрант, использующиеся для дальнейшей проливки, находятся под строгим контролем. Круглосуточно дежурят сотрудники и техника.

На полигоне работают от 14 до 19 человек, среди которых пять работников промотвала «Байкала-2000». Они корректируют действия пожарных служб и техники, участвующей в тушении, и контролируют процесс водоснабжения. Также на объекте действует от 8 до 12 единиц техники. Компания «Норникель» оказывает содействие в ликвидации возгораний, предоставив для этого дополнительный экскаватор.