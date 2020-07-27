На промплощадке ТЭЦ-3 приступили к демонтажу аварийной ёмкости, ставшей причиной разлива нефтепродуктов

К разборке аварийной ёмкости № 5 приступили 25 июля - строго по графику. Этому предшествовала большая подготовительная работа. В частности, разработкой проекта демонтажа резервуара № 5 занимались специалисты ремонтно-строительного треста ННР и двух специализированных независимых организаций. По итогам их работы получено заключение надзорных и контролирующих органов.

В ходе подготовки к демонтажу были разобраны откосы обвалования, завезён и утрамбован щебень для проезда и расположения техники. Монтажники вырезали технологические отверстия, чтобы установить вантовые тросы и стабилизировать аварийную кровлю.

Для очистки и дегазации ёмкости от нефтепродуктов компания НТЭК заключила договор с организацией «Гидротехнология Сибирь» (г. Иркутск), которая специализируется на таких работах. Затем в резервуаре были вырезаны технологические отверстия, чтобы внутрь смогли проникнуть люди для уборки всех следов нефтепродуктов.

На площадке работает специализированный экскаватор, который с помощью гидроножниц с лёгкостью вскрывает металл толщиной 13-15 мм.

По словам руководителя проектов АО «НТЭК» Дмитрия Бойченко, ёмкость сначала разберут на крупные фрагменты, а уже их на земле будут разрезать на более мелкие. Весь металл - а это примерно 450 тонн - будет утилизирован. Процесс демонтажа по плану должен завершиться к 30 августа.